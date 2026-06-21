राजस्थान को जल्द मिलेगी एक और सौगात, खाटूश्यामजी में बनेगा नया रेलवे स्टेशन, अश्विनी वैष्णव ने की घोषणा

सीकर। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटूश्यामजी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जल्द ही बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि खाटूश्यामजी क्षेत्र में प्रस्तावित सुंदरपुरा रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देशभर से लाखों-करोड़ों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं, ऐसे में बेहतर रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।