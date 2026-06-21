Amrit Bharat Express: आज से पटरी पर दौड़ेगी जयपुर-दरभंगा अमृत भारत ट्रेन, 23 स्टेशनों पर ठहरेगी; ये रहेगा टाइमिंग

जयपुर। जयपुर के खातीपुरा स्टेशन से दरभंगा के लिए आज से नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। जिससे दोनों शहरों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शाम 4 बजे खातीपुरा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उद्घाटन स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। नई ट्रेन शुरू होने से राजस्थान, यूपी और बिहार तक सफर करने वालों को सीधा फायदा होगा। इसके अलावा रेल मंत्री खातीपुरा से वर्चुअल माध्यम से उत्तर पश्चिम रेलवे के 41 छोटे और मध्यम श्रेणी के स्टेशनों पर नए प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म विस्तार एवं उन्नयन कार्यों का लोकार्पण करेंगे। साथ ही 16 स्टेशनों पर स्थापित एकीकृत यात्री सूचना प्रणाली (आईपीआईएस) का भी शुभारंभ करेंगे।