जयपुर में जुटेंगे 10 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि, राजस्थान में नर्सिंग के हालात पर होगी चर्चा, एआई-रोबोटिक्स से बदलेगी नर्सिंग

जयपुर। नर्सिंग शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल पर जयपुर में 5 और 6 सितंबर को ग्लोबल नर्सिंग समिट-2026 होगा। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होने वाले दो दिवसीय समिट में 10 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। नर्सिंग शिक्षा को आधुनिक तकनीक, वैश्विक अनुभव और बदलती स्वास्थ्य जरूरतों से जोड़ने पर चर्चा होगी। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की ओर से प्रतिभागियों को 10 क्रेडिट पॉइंट्स भी दिए जाएंगे।