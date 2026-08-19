19 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

जयपुर में जुटेंगे 10 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि, राजस्थान में नर्सिंग के हालात पर होगी चर्चा, एआई-रोबोटिक्स से बदलेगी नर्सिंग

नर्सिंग शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल पर जयपुर में 5 और 6 सितंबर को ग्लोबल नर्सिंग समिट-2026 होगा।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Manish Chaturvedi

Aug 19, 2026

PATRIKA PHOTO

PATRIKA PHOTO

जयपुर। नर्सिंग शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल पर जयपुर में 5 और 6 सितंबर को ग्लोबल नर्सिंग समिट-2026 होगा। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होने वाले दो दिवसीय समिट में 10 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। नर्सिंग शिक्षा को आधुनिक तकनीक, वैश्विक अनुभव और बदलती स्वास्थ्य जरूरतों से जोड़ने पर चर्चा होगी। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की ओर से प्रतिभागियों को 10 क्रेडिट पॉइंट्स भी दिए जाएंगे।

नर्सिंग में नए आयामों पर होगा मंथन

समिट के प्रोग्राम सेक्रेटरी पुरुषोत्तम कुंभज ने बताया कि राजस्थान में नर्सिंग की मौजूदा स्थिति और भविष्य की जरूरतों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि दुनियाभर में नर्सिंग के क्षेत्र में लगातार नए आयाम जुड़ रहे हैं। राजस्थान में संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन आधुनिक तकनीक और संसाधनों के अनुरूप ट्रेनिंग देने वाले विशेषज्ञों की जरूरत है। सरकार को नर्सिंग क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान देना होगा।

भर्ती परीक्षा से हो, संविदा से नहीं

कुंभज ने कहा कि नर्सिंग में स्थायी भर्ती परीक्षा के माध्यम से होनी चाहिए। संविदा के आधार पर नियुक्तियां करने से नर्सिंग प्रोफेशनल्स को स्थायित्व नहीं मिलता। उनका कहना है कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ की जरूरत है और इसके लिए भर्ती, प्रशिक्षण और करियर से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से काम करना होगा।

रोबोट और वीआर का लाइव एक्सपीरियंस

समिट में तकनीक का केवल प्रस्तुतिकरण नहीं होगा, बल्कि प्रतिभागियों को इसका लाइव अनुभव भी कराया जाएगा। ह्यूमनॉइड रोबोट, रोबोट डॉग, वर्चुअल रियलिटी, होलोग्राफिक डिस्प्ले, एआई और एडवांस्ड हेल्थकेयर सिमुलेशन का प्रदर्शन होगा। वीआर और सिमुलेशन के जरिए आपातकालीन स्थिति, क्लिनिकल प्रक्रिया और नर्सिंग स्किल्स की ट्रेनिंग को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, यह दिखाया जाएगा।

नर्सिंग का विकल्प नहीं, मददगार है एआई

समिट के चेयरपर्सन डॉ. राहुल शर्मा ने कहा कि एआई और रोबोटिक्स नर्स का विकल्प नहीं हैं। इनका इस्तेमाल नर्स की क्लिनिकल स्किल, निर्णय लेने की क्षमता और मरीजों की देखभाल को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। समिट का उद्देश्य भारतीय नर्सिंग प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स को भविष्य की तकनीक से जोड़ना है।

26/11 की नर्स अंजलि कुलथे भी होंगी शामिल

मुंबई में 26/11 आतंकी हमले के दौरान मरीजों की जान बचाने में भूमिका निभाने वाली नर्स अंजलि कुलथे भी समिट में शामिल होंगी। नर्सिंग स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स उनसे सीधे संवाद कर उनके अनुभव जान सकेंगे। पद्म श्री से सम्मानित शांति टेरेसा लकड़ा भी कार्यक्रम में शामिल होंगी। आयोजकों के अनुसार समिट में देश-विदेश के विशेषज्ञ नर्सिंग शिक्षा, तकनीक, प्रशिक्षण और हेल्थकेयर के बदलते स्वरूप पर विचार साझा करेंगे।

Rajasthan: निकाय चुनाव के आरक्षण में धांधली का आरोप, डोटासरा बोले- ‘जाना पड़ा तो कोर्ट जाएंगे’

ये भी पढ़ें
Govind Singh Dotasara

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 Aug 2026 09:15 pm

Published on:

19 Aug 2026 09:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में जुटेंगे 10 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि, राजस्थान में नर्सिंग के हालात पर होगी चर्चा, एआई-रोबोटिक्स से बदलेगी नर्सिंग

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में निकाय चुनाव की घोषणा के बाद राठौड़-डोटासरा का आया बयान, जानें क्या बोले?

Madan Rathore and Govind Singh Dotasra
जयपुर

Rajasthan: RGHS लाभार्थियों को बड़ा तोहफा, अब 30 लाख तक के महंगे उपचार की मिलेगी सुविधा

Rajasthan When RGHS begin new changes Bharatpur Government employees pensioners worried
जयपुर

Jaipur Murder: 9 साल का अफेयर, डेढ़ साल की शादी.. महेश नहीं गणेश को चाहती थी कविता, ऐसे रची हत्या की साजिश

jaipur murder case
जयपुर

राजस्थान में निकाय चुनाव की तारीखें घोषित, जानें कितने दिन लागू रहेगी आचार संहिता, इन चीजों पर रहेगा बैन

Rajasthan Nikay elections
जयपुर

Rajasthan RAS Transfer: राजस्थान में 21 RAS अधिकारियों का ट्रांसफर, शहरी निकाय चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

rajasthan transfers 21 ras officers
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.