शेखावाटी के छोटे से गांव के हेमंत भुकर का इसरो में वैज्ञानिक ‘ए’ पद पर चयन, देश में हासिल की 7वीं रैंक

Hemant Kumar Bhukar ISRO: सपने वही नहीं होते, जो सोते हुए देखे जाएं। असली सपने वे हैं, जिन्हें पूरा करने तक सुकून की नींद नहीं आए। देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए इसरो में वैज्ञानिक बनने का ऐसा ही एक सपना सीकर जिले के छोटे से गांव गोठड़ा भुकरान निवासी हेमंतकुमार भुकर ने भी देखा। जिसे पूरा करने के लिए इंटेल कंपनी में चिप डिजाइनिंग की नौकरी करते हुए भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। आखिरकार मुश्किलों पर मेहनत भारी पड़ी और अब ऑल इंडिया 7वीं रैंक के साथ वैज्ञानिक ‘ए’ पद पर चयन हासिल कर उन्होंने कामयाबी का नया किला फतेह कर लिया है। इसरो में काम के अवसर को ही सौभाग्य मानने वाले भुकर अब अपने योगदान से देश के तकनीकी विकास को नई बुलंदियों पर पहुंचाने को अपना मिशन मान रहे हैं।