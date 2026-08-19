Rajasthan Politics : सरकार पर ‘हल्ला बोलने’ वाले डोटासरा के ‘लक्ष्मणगढ़’ के लिए Good News, 6 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी

स्वीकृति मिलने की सूचना सार्वजनिक होने के तुरंत बाद विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने सोशल मीडिया और स्थानीय प्रतिनिधियों के माध्यम से क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दीं। अपने जारी संदेश में डोटासरा ने कहा, "लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास और सुगम सड़क कनेक्टिविटी के लिए किए जा रहे मेरे निरंतर प्रयासों एवं संकल्प की दिशा में यह एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। क्षेत्र की जनता को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराना मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी है और आगे भी विकास के ये प्रयास बिना रुके जारी रहेंगे।"