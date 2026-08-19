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Rajasthan Politics : सरकार पर ‘हल्ला बोलने’ वाले डोटासरा के ‘लक्ष्मणगढ़’ के लिए Good News, 6 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी

Laxmangarh News: लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए 6.10 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी। जानिए गोविंद सिंह डोटासरा का राजनीतिक बयान और सड़क निर्माण की पूरी जानकारी।
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Nakul Devarshi

Aug 19, 2026

congress govind singh dotasra laxmangarh assembly 6 crore road project approved

CM Bhajan lal Sharma and Govind Singh Dotasra - File PIC

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और लक्ष्मणगढ़ से विधायक गोविंद सिंह डोटासरा के संसदीय क्षेत्र के निवासियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार की विभिन्न प्रशासनिक नीतियों और निर्णयों पर सड़क से लेकर सदन तक लगातार तीखे हमले बोलने वाले कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा के विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 6.10 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है।

इस स्वीकृत बजट के माध्यम से लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न गांवों को जोड़ने वाली कुल 33.37 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों का मरम्मत, नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया जाएगा। प्रदेश की राजनीति में जारी सियासी खींचतान के बीच विपक्षी विधायक के गृह क्षेत्र में बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स की मंजूरी को प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

गौरतलब है कि क्षेत्रीय निवासियों के लिए लंबे समय से खस्ताहाल सड़कों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी, जिससे विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों के दैनिक यात्रियों, किसानों और स्कूली बच्चों को आवागमन में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता था। इस स्वीकृति के बाद लक्ष्मणगढ़ के दर्जनों गांवों के निवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है।

सत्ता और विपक्ष के बीच 'विकास के समीकरण'

राजस्थान की वर्तमान राजनीतिक स्थिति में जहां एक ओर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के खिलाफ लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, वहीं दूसरी ओर उनके गृह क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में बुनियादी ढांचे के लिए जारी हुई यह सरकारी स्वीकृति प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है।

सड़क विकास कार्यों की मंजूरी मिलने के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने लक्ष्मणगढ़ की जनता को बधाई दी और इसे अपने निरंतर प्रयासों का परिणाम बताया।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विपक्ष में रहते हुए भी अपने क्षेत्र की जनता के बुनियादी मुद्दों को उठाने और बजटीय स्वीकृतियां हासिल करने का यह कदम डोटासरा के लिए अपने स्थानीय राजनीतिक गढ़ को और अधिक मजबूत करने में मददगार साबित होगा।

33.37 किलोमीटर लंबी सड़कों का होगा कायाकल्प

लोक निर्माण विभाग (PWD) और संबंधित प्रशासनिक निकायों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, 6.10 करोड़ रुपये की इस राशि का उपयोग ग्रामीण सड़कों के पुनर्निर्माण में किया जाएगा। कई वर्षों से क्षतिग्रस्त पड़ी मुख्य संपर्क सड़कों की गहरी मरम्मत की जाएगी ताकि हादसों की आशंका को कम किया जा सके। 33.37 किलोमीटर लंबे मार्ग पर नए सिरे से डामरीकरण किया जाएगा, जिससे सड़कों की जीवन अवधि बढ़ेगी।

लक्ष्मणगढ़ कस्बे को दूर-दराज के गांवों से जोड़ने वाली फीडर सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा, जिससे स्थानीय कृषि उपज मंडी और स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंच आसान होगी।

विकास और कनेक्टिविटी के लिए संकल्पित: डोटासरा

स्वीकृति मिलने की सूचना सार्वजनिक होने के तुरंत बाद विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने सोशल मीडिया और स्थानीय प्रतिनिधियों के माध्यम से क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दीं। अपने जारी संदेश में डोटासरा ने कहा, "लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास और सुगम सड़क कनेक्टिविटी के लिए किए जा रहे मेरे निरंतर प्रयासों एवं संकल्प की दिशा में यह एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। क्षेत्र की जनता को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराना मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी है और आगे भी विकास के ये प्रयास बिना रुके जारी रहेंगे।"

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Updated on:

19 Aug 2026 11:02 am

Published on:

19 Aug 2026 11:02 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Rajasthan Politics : सरकार पर ‘हल्ला बोलने’ वाले डोटासरा के ‘लक्ष्मणगढ़’ के लिए Good News, 6 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी

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