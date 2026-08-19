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जयपुर

राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव से पहले BJP की सूची जारी, 32 नेताओं को मिली महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी, देखें सूची

राजस्थान में निकाय चुनाव 2026 से पहले भाजपा एक्शन मोड में। भरतपुर संभाग के लिए 32 निकाय प्रभारियों की सूची जारी। मदन राठौड़ के निर्देश पर संगठन मजबूत।
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जयपुर

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Nakul Devarshi

Aug 19, 2026

rajasthan bjp

Rajasthan BJP President Madan Rathore - File PIC

राजस्थान में आगामी पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के चुनावों को लेकर प्रदेश का राजनीतिक पारा अचानक चढ़ गया है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव तारीखों के औपचारिक ऐलान से पहले ही संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने और मजबूत चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए मैराथन बैठकें और नियुक्तियों का दौर शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश में पार्टी ने भरतपुर संभाग के जिलों- भरतपुर, डीग, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के लिए 32 वरिष्ठ और जिम्मेदार नेताओं को निकाय प्रभारियों के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। यह नियुक्तियां प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी श्रवण सिंह बागड़ी द्वारा आधिकारिक रूप से जारी की गई हैं। भरतपुर संभाग के नगर निगम, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में इन प्रभारियों की तैनाती से यह स्पष्ट हो गया है कि भाजपा आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर कितनी गंभीर है और किसी भी प्रकार की कसर नहीं छोड़ना चाहती।

जारी की गई इस सूची में पार्टी ने स्थानीय समीकरणों, जातिगत गणित और सांगठनिक अनुभव को ध्यान में रखते हुए नेताओं को जिम्मेदारी दी है। इन 32 प्रभारियों का प्राथमिक कार्य अपने-अपने आवंटित निकायों में संगठन की गतिविधियों का संचालन करना, योग्य और जिताऊ प्रत्याशियों की पहचान करना और राज्य सरकार की ढाई साल की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाना होगा।

स्थानीय चुनाव में बड़ी जीत पर फोकस

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कमान संभालने के बाद से ही संगठन को आगामी स्थानीय चुनावों के लिए तैयार करने पर विशेष जोर दिया है। राठौड़ ने पार्टी पदाधिकारियों को बूथ समिति और पन्ना प्रमुख स्तर तक सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं, जिससे हर घर तक पार्टी का संपर्क बना रहे।

भरतपुर डिविजन हमेशा से राजस्थान की राजनीति में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रहा है। यहां नगर निगम भरतपुर के साथ-साथ कई बड़ी नगर परिषदें और नगरपालिकाएं हैं, जहां भाजपा अपना परचम लहराने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है।

जारी सूची में राकेश पाठक को भरतपुर नगर निगम, गिरधारी तिवाड़ी को डीग नगर परिषद और मदन प्रजापत को सवाई माधोपुर नगर परिषद की कमान सौंपकर भाजपा ने अनुभव को तवज्जो दी है।

32 निकाय प्रभारियों की सूची

भाजपा द्वारा जारी की गई आधिकारिक सूची के अनुसार, भरतपुर संभाग के 5 जिलों के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के लिए नियुक्त प्रभारियों के नाम नीचे दिए गए हैं।

जिलानिकाय का नामनिगम/परिषद्/पालिकानिकाय प्रभारी का नाम
भरतपुरभरतपुर नगर निगमनिगमराकेश पाठक
भरतपुररूपवास नगर पालिकापालिकाअशोक धामाई
भरतपुरबयाना नगर पालिकापालिकाअभयशंकर शर्मा
भरतपुरवैर नगर पालिकापालिकाओमप्रकाश डंगोरिया
भरतपुरभुसावर नगर पालिकापालिकाधीर सिंह
भरतपुरनदबई नगर पालिकापालिकाआचार्य लोकेन्द्र
भरतपुरउच्चैन नगर पालिकापालिकाउदय सिंह गुर्जर
डीगडीग नगर परिषदपरिषद्गिरधारी तिवाड़ी
डीगकुम्हेर नगर पालिकापालिकामहिपाल महला
डीगकामां नगर पालिकापालिकामनोज भारद्वाज
डीगपहाड़ी नगर पालिकापालिकाहमीद खान मेवाती
डीगनगर (बृजनगर) नगर पालिकापालिकारविन्द्र जैन
डीगसीकरी नगर पालिकापालिकाश्रवण वर्मा
सवाई माधोपुरसवाई माधोपुर नगर परिषदपरिषद्मदन प्रजापत
सवाई माधोपुरगंगापुरसिटी नगर परिषदपरिषद्कैलाश शर्मा
सवाई माधोपुरवजीरपुर नगर पालिकापालिकाएम. सादिक खान
सवाई माधोपुरबामनवास नगर पालिकापालिकामहेन्द्र जाटव
सवाई माधोपुरबौंली नगर पालिकापालिकाहरिमोहन शर्मा
सवाई माधोपुरखण्डार नगर पालिकापालिकाओमप्रकाश यादव
करौलीकरौली नगर परिषदपरिषद्सुशील दीक्षित
करौलीहिण्डौन नगर परिषदपरिषद्रामावतार मीणा
करौलीसुरौठ नगर पालिकापालिकारामस्वरूप कोली
करौलीटोडाभीम नगर पालिकापालिकाडॉ. निमिषा गौड़
करौलीसपोटरा नगर पालिकापालिकाबलवीर राजघरा
करौलीमण्डरायल नगर पालिकापालिकाजयदीप शर्मा
धौलपुरधौलपुर नगर परिषदपरिषद्प्रेम प्रकाश शर्मा
धौलपुरबाड़ी नगर पालिकापालिकारमेश राजोरिया
धौलपुरसरमथुरा नगर पालिकापालिकाहेमेंद्र वशिष्ठ
धौलपुरसैंपऊ नगर पालिकापालिकावरुण कुशलेष
धौलपुरराजाखेड़ा नगर पालिकापालिकाअनिल कौशिक
धौलपुरमनिया नगर पालिकापालिकातेज सिंह
धौलपुरबसेड़ी नगर पालिकापालिकाभैरू सिंह जादौन

कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती, भाजपा प्रभारियों पर दारोमदार

भरतपुर संभाग, जो कभी कांग्रेस का मजबूत किला माना जाता था, वहां पिछले कुछ चुनावों में भाजपा ने अपनी पकड़ मजबूत की है। अब आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा के इन 32 प्रभारियों पर कांग्रेस के कुशासन और कथित गुटबाजी को मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी।

करौली में सुशील दीक्षित और हिण्डौन में रामावतार मीणा जैसे नेताओं को परिषदों की जिम्मेदारी दी गई है, जहां भाजपा को टिकट वितरण से लेकर समन्वय तक कड़ी मेहनत करनी होगी। धौलपुर में प्रेम प्रकाश शर्मा को नगर परिषद और बाड़ी में रमेश राजोरिया को नगरपालिका का प्रभार मिला है, जो इस इलाके में भाजपा की पैठ बढ़ाने के लिए अहम भूमिका निभाएंगे। पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बागड़ी द्वारा जारी इस सूची के बाद संभाग भर में कार्यकर्ताओं में नया उत्साह देखा जा रहा है।

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Updated on:

19 Aug 2026 09:06 am

Published on:

19 Aug 2026 08:59 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव से पहले BJP की सूची जारी, 32 नेताओं को मिली महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी, देखें सूची

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