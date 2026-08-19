राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव से पहले BJP की सूची जारी, 32 नेताओं को मिली महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी, देखें सूची

Rajasthan BJP President Madan Rathore - File PIC
राजस्थान में आगामी पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के चुनावों को लेकर प्रदेश का राजनीतिक पारा अचानक चढ़ गया है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव तारीखों के औपचारिक ऐलान से पहले ही संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने और मजबूत चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए मैराथन बैठकें और नियुक्तियों का दौर शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश में पार्टी ने भरतपुर संभाग के जिलों- भरतपुर, डीग, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के लिए 32 वरिष्ठ और जिम्मेदार नेताओं को निकाय प्रभारियों के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। यह नियुक्तियां प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी श्रवण सिंह बागड़ी द्वारा आधिकारिक रूप से जारी की गई हैं। भरतपुर संभाग के नगर निगम, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में इन प्रभारियों की तैनाती से यह स्पष्ट हो गया है कि भाजपा आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर कितनी गंभीर है और किसी भी प्रकार की कसर नहीं छोड़ना चाहती।
जारी की गई इस सूची में पार्टी ने स्थानीय समीकरणों, जातिगत गणित और सांगठनिक अनुभव को ध्यान में रखते हुए नेताओं को जिम्मेदारी दी है। इन 32 प्रभारियों का प्राथमिक कार्य अपने-अपने आवंटित निकायों में संगठन की गतिविधियों का संचालन करना, योग्य और जिताऊ प्रत्याशियों की पहचान करना और राज्य सरकार की ढाई साल की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाना होगा।
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कमान संभालने के बाद से ही संगठन को आगामी स्थानीय चुनावों के लिए तैयार करने पर विशेष जोर दिया है। राठौड़ ने पार्टी पदाधिकारियों को बूथ समिति और पन्ना प्रमुख स्तर तक सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं, जिससे हर घर तक पार्टी का संपर्क बना रहे।
भरतपुर डिविजन हमेशा से राजस्थान की राजनीति में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रहा है। यहां नगर निगम भरतपुर के साथ-साथ कई बड़ी नगर परिषदें और नगरपालिकाएं हैं, जहां भाजपा अपना परचम लहराने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है।
जारी सूची में राकेश पाठक को भरतपुर नगर निगम, गिरधारी तिवाड़ी को डीग नगर परिषद और मदन प्रजापत को सवाई माधोपुर नगर परिषद की कमान सौंपकर भाजपा ने अनुभव को तवज्जो दी है।
भाजपा द्वारा जारी की गई आधिकारिक सूची के अनुसार, भरतपुर संभाग के 5 जिलों के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के लिए नियुक्त प्रभारियों के नाम नीचे दिए गए हैं।
|जिला
|निकाय का नाम
|निगम/परिषद्/पालिका
|निकाय प्रभारी का नाम
|भरतपुर
|भरतपुर नगर निगम
|निगम
|राकेश पाठक
|भरतपुर
|रूपवास नगर पालिका
|पालिका
|अशोक धामाई
|भरतपुर
|बयाना नगर पालिका
|पालिका
|अभयशंकर शर्मा
|भरतपुर
|वैर नगर पालिका
|पालिका
|ओमप्रकाश डंगोरिया
|भरतपुर
|भुसावर नगर पालिका
|पालिका
|धीर सिंह
|भरतपुर
|नदबई नगर पालिका
|पालिका
|आचार्य लोकेन्द्र
|भरतपुर
|उच्चैन नगर पालिका
|पालिका
|उदय सिंह गुर्जर
|डीग
|डीग नगर परिषद
|परिषद्
|गिरधारी तिवाड़ी
|डीग
|कुम्हेर नगर पालिका
|पालिका
|महिपाल महला
|डीग
|कामां नगर पालिका
|पालिका
|मनोज भारद्वाज
|डीग
|पहाड़ी नगर पालिका
|पालिका
|हमीद खान मेवाती
|डीग
|नगर (बृजनगर) नगर पालिका
|पालिका
|रविन्द्र जैन
|डीग
|सीकरी नगर पालिका
|पालिका
|श्रवण वर्मा
|सवाई माधोपुर
|सवाई माधोपुर नगर परिषद
|परिषद्
|मदन प्रजापत
|सवाई माधोपुर
|गंगापुरसिटी नगर परिषद
|परिषद्
|कैलाश शर्मा
|सवाई माधोपुर
|वजीरपुर नगर पालिका
|पालिका
|एम. सादिक खान
|सवाई माधोपुर
|बामनवास नगर पालिका
|पालिका
|महेन्द्र जाटव
|सवाई माधोपुर
|बौंली नगर पालिका
|पालिका
|हरिमोहन शर्मा
|सवाई माधोपुर
|खण्डार नगर पालिका
|पालिका
|ओमप्रकाश यादव
|करौली
|करौली नगर परिषद
|परिषद्
|सुशील दीक्षित
|करौली
|हिण्डौन नगर परिषद
|परिषद्
|रामावतार मीणा
|करौली
|सुरौठ नगर पालिका
|पालिका
|रामस्वरूप कोली
|करौली
|टोडाभीम नगर पालिका
|पालिका
|डॉ. निमिषा गौड़
|करौली
|सपोटरा नगर पालिका
|पालिका
|बलवीर राजघरा
|करौली
|मण्डरायल नगर पालिका
|पालिका
|जयदीप शर्मा
|धौलपुर
|धौलपुर नगर परिषद
|परिषद्
|प्रेम प्रकाश शर्मा
|धौलपुर
|बाड़ी नगर पालिका
|पालिका
|रमेश राजोरिया
|धौलपुर
|सरमथुरा नगर पालिका
|पालिका
|हेमेंद्र वशिष्ठ
|धौलपुर
|सैंपऊ नगर पालिका
|पालिका
|वरुण कुशलेष
|धौलपुर
|राजाखेड़ा नगर पालिका
|पालिका
|अनिल कौशिक
|धौलपुर
|मनिया नगर पालिका
|पालिका
|तेज सिंह
|धौलपुर
|बसेड़ी नगर पालिका
|पालिका
|भैरू सिंह जादौन
भरतपुर संभाग, जो कभी कांग्रेस का मजबूत किला माना जाता था, वहां पिछले कुछ चुनावों में भाजपा ने अपनी पकड़ मजबूत की है। अब आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा के इन 32 प्रभारियों पर कांग्रेस के कुशासन और कथित गुटबाजी को मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी।
करौली में सुशील दीक्षित और हिण्डौन में रामावतार मीणा जैसे नेताओं को परिषदों की जिम्मेदारी दी गई है, जहां भाजपा को टिकट वितरण से लेकर समन्वय तक कड़ी मेहनत करनी होगी। धौलपुर में प्रेम प्रकाश शर्मा को नगर परिषद और बाड़ी में रमेश राजोरिया को नगरपालिका का प्रभार मिला है, जो इस इलाके में भाजपा की पैठ बढ़ाने के लिए अहम भूमिका निभाएंगे। पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बागड़ी द्वारा जारी इस सूची के बाद संभाग भर में कार्यकर्ताओं में नया उत्साह देखा जा रहा है।
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