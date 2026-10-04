कन्हैयालाल हत्याकांड: ‘न्याय की कुर्सी’ पर बैठे जजों ने क्यों याद किए महात्मा गांधी और रामधारी सिंह दिनकर?

इस हत्या के पीछे की मुख्य वजह एक सोशल मीडिया पोस्ट थी। दरअसल, भाजपा की तत्कालीन राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर की गई एक विवादित टिप्पणी के समर्थन में कन्हैयालाल के मोबाइल से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर हो गई थी। इस पोस्ट के बाद कन्हैयालाल को लगातार धमकियां मिल रही थीं, जिसकी शिकायत उन्होंने स्थानीय पुलिस से भी की थी। हत्या के बाद पूरे राजस्थान में तनाव फैल गया था, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्रालय ने इसकी जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) को सौंप दी थी। एनआईए ने इस मामले को आतंकी कृत्य मानते हुए सख्त यूएपीए (UAPA) कानून के तहत चार्जशीट दाखिल की थी।

