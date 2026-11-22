Rajasthan : राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और सीएम भजनलाल शर्मा। फाइल फोटो पत्रिका
Rajasthan Panchayat Elections Result : जयपुर. पंचायत से पार्लियामेंट तक चुनावी तालमेल और लगातार जीत का भाजपा का प्लान पंचायत चुनाव के नतीजों के साथ गड़बड़ा गया है। अब चर्चा केवल मंत्रिमंडल में फेरबदल या मंत्रियों के विभाग बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि सत्ता और संगठन में बड़े स्तर पर सर्जरी की संभावित तैयारी तक पहुंच गई है। सूत्रों के मुताबिक, अब मंत्रियों, विधायकों, चुनाव प्रभारियों और संगठन के पदाधिकारियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। उसके बाद कमजोर मंत्रियों की छुट्टी, नए चेहरों को मौका देने और विभागों में फेरबदल पर विचार होगा। राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी गंभीरता से मंथन होने की उम्मीद है। निष्क्रिय पदाधिकारियों की छंटनी की तैयारी है।
गौरतलब है कि पिछले दिनों जयपुर में हुई सभा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा था कि- 'पंचायत से पार्लियामेंट' तक भगवा लहराना है और आगामी चुनावों में भाजपा को जीत दिलानी है।
संविधान दिवस पर 26 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जयपुर आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। हालांकि, दौरा अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है, लेकिन पंचायत चुनाव के नतीजों और प्रदेश भाजपा के संगठनात्मक हालात को लेकर समीक्षा की चर्चाएं तेज हैं। अमित शाह के प्रस्तावित दौरे से पहले सत्ता और संगठन में सभी की सांसें फूली हैं।
पंचायतीराज चुनावों के नतीजों के अनुसार 37 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के परिणामों में कांग्रेस ने न केवल अपना जनाधार बढ़ाया, बल्कि पंचायत समितियों में भी भाजपा से आगे निकल गई। पार्टियों के दावों के अनुसार, 24 में कांग्रेस को बहुमत मिला है तो भाजपा 5 जिलों में बहुमत में है। 1 जिले में रालोपा को बहुमत मिला है। 7 जिलों में बिना जोड़तोड़ सत्ता संभव नहीं है। पंचायत समितियों में भी कांग्रेस करीब 269 जगह प्रधान बनाने की स्थिति में है, जबकि भाजपा का आंकड़ा 73 के आसपास सिमटता दिख रहा है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने 37 जिला परिषदों के 1275 और 419 पंचायत समितियों के 7543 वार्डों के परिणाम घोषित किए। चुनाव में कुल 29,177 उम्मीदवार मैदान में थे और 2 करोड़ 48 लाख 63 हजार 783 मत डाले गए। जिला प्रमुख के चुनाव 25 नवंबर और उप जिला प्रमुख के 26 नवंबर को होंगे। प्रधान के चुनाव 27 नवंबर तथा उप प्रधान के 28 नवंबर को होंगे।
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