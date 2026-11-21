समीक्षा में सामने आए शुरुआती संकेतों के मुताबिक भाजपा के परंपरागत मतदाता वर्ग में भी कुछ क्षेत्रों में असंतोष देखने को मिला है। ग्रामीण इलाकों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से जुड़ा मुद्दा चर्चा में रहा। पार्टी संगठन इस मुद्दे के प्रभाव को नगरीय निकाय चुनावों तक सीमित मानकर चल रहा था, लेकिन पंचायत चुनाव में भी इसका असर पड़ने का आकलन किया जा रहा है। इसी तरह पश्चिमी राजस्थान में ईडब्ल्यूएस सरलीकरण से जुड़े मुद्दे ने भी राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित किया। पार्टी अब इन मुद्दों के क्षेत्रवार प्रभाव की समीक्षा कर रही है।