Budget Files Episode-2 : जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खेलो राजस्थान यूथ गेम्स के आयोजन में देरी को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने जुलाई 2024 और फरवरी 2026 के बजट में इस आयोजन की घोषणा दोहराई और दोनों बार 50-50 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान बताया, लेकिन अब तक एक बार भी प्रतियोगिताएं नहीं कराई गईं। इस तरह दो बजट में कुल 100 करोड़ रुपए की घोषणा हुई, लेकिन गहलोत के मुताबिक आयोजन अब तक शुरू नहीं हो सका। गहलोत ने शनिवार को सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो सीरीज 'बजट फाइल्स' का दूसरा एपिसोड जारी कर सरकार से जवाब मांगा।