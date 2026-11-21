-साइबर ठग अलग-अलग स्रोतों से मिली जानकारियों को जोड़कर किसी व्यक्ति की पूरी प्रोफाइल बना सकते हैं।

-विभागीय वेबसाइटों पर उपलब्ध नाम, पद, नियुक्ति, सेवानिवृत्ति, स्थानांतरण, संपर्क विवरण और सार्वजनिक आदेश।

-पेंशन सत्यापन, जीवन प्रमाणपत्र, बैंक केवाईसी, बीमा नवीनीकरण और अन्य सेवाओं के दौरान साझा की गई जानकारी।

-अलग-अलग स्रोतों से जुटाए गए मोबाइल नंबर, आयु, शहर, पेशे और संभावित आर्थिक स्थिति के रिकॉर्ड।

-केवाईसी अपडेट, पेंशन रुकने, बीमा भुगतान या बैंक खाते की जांच के नाम पर आधार, दस्तावेज और अन्य जानकारी हासिल करना।

-किसी कंपनी, सेवा प्रदाता या संस्था के सिस्टम से डेटा लीक होने अथवा किसी व्यक्ति की अनधिकृत पहुंच की आशंका भी रहती है।

-पुराने पद, सहकर्मियों, परिवार, समारोहों और पेशेवर संपर्कों से जुड़ी जानकारी।