प्रारंभिक जांच में संबंधित दवा की मार्केटिंग करने वाली फर्म और निर्माता फर्म अहमदाबाद की होना सामने आया है। ऐसे में विभाग अब यह पता लगाने में जुटा है कि दवा का निर्माण कहां हुआ, इसकी आपूर्ति किन माध्यमों से की गई और जिले में इसका वितरण कहां-कहां किया गया। अधिकारियों के अनुसार, दवा के स्रोत और पूरी सप्लाई चेन की जांच की जा रही है, ताकि नकली दवाओं के नेटवर्क का पता लगाया जा सके। जांच में अन्य फर्मों या कारोबारियों की भूमिका सामने आने पर उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।