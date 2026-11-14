राजस्थान में 5 अरब का अमरूद कारोबार, प्रोसेसिंग यूनिट के लिए जमीन तक नहीं तलाश पाई सरकार; 20 हजार परिवार जुड़े

सवाईमाधोपुर: प्रदेश के सवाईमाधोपुर जिले में अमरूद का बंपर उत्पादन होता है। सालाना कारोबार पांच अरब रुपए से ज्यादा पहुंच चुका है। प्रदेश के कुल अमरूद उत्पादन में करीब 75 प्रतिशत हिस्सेदारी सवाईमाधोपुर की है, लेकिन हालात यह हैं कि इतने बड़े कारोबार के बावजूद जिले में अमरूद के प्रसंस्करण के लिए एक इकाई तक नहीं है। इससे भी बड़ी हैरानी यह है कि राज्य सरकार ने पिछले बजट में अमरूद प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने की घोषणा तो कर दी। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने इस साल जनवरी में आयोजित अमरूद महोत्सव में भी जिले में अमरूद प्रसंस्करण इकाई का बड़ा प्लांट स्थापित करने की घोषणा की थी, लेकिन एक साल बाद भी सरकार इसके लिए जमीन का एक टुकड़ा तक चिह्नित नहीं कर पाई। घोषणा के बाद न जमीन मिली, न निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ी और न ही किसानों को कोई राहत मिली। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब सरकार के पास उद्योग लगाने के लिए जमीन तक नहीं है तो बजट में की गई घोषणा आखिर किस आधार पर की गई थी?