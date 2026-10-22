राजस्थान के सवाईमाधोपुर में बिक रहा पशु चारे से बना बिस्किट! खाद्य सुरक्षा विभाग ने अब तक नहीं लिए सैंपल

Sawai Madhopur Animal Feed Biscuits: चाय के साथ बड़े चाव से एक निजी कंपनी का बिस्किट खाने वालों के लिए यह खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं है। भारत के लोकप्रिय बिस्किट ब्रांड की निर्माता कंपनी चौतरफा घिर गई है। भारत के खाद्य सुरक्षा नियामक एफएसएसएआई ने कंपनी के कारखाने में भारी गड़बड़ियां पकड़ते हुए न केवल उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया है, बल्कि कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इसके तुरंत बाद नेपाल सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए सोमवार को एक नोटिस जारी कर निजी बिस्किट के आयात, बिक्री और वितरण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है।