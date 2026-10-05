सवाईमाधोपुर: ‘लेना है तो लो, नहीं तो मत लो’, प्रिंट रेट ₹27, बूथों पर 30 रुपए में बिक रहा सरस दूध

उपभोक्ता रमेश, श्याम, अशोक आदि ने बताया कि कई बूथ संचालकों से जब दूध की थैली पर अंकित कीमत से अधिक राशि लेने का कारण पूछा जाता है तो संतोषजनक जवाब देने के बजाय टालने वाला रवैया अपनाया जाता है। कुछ उपभोक्ताओं के अनुसार बूथ संचालकों की ओर से यहां तक कहा जाता है कि, 'लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। जहां शिकायत करनी है, कर दो।' इससे उपभोक्ताओं में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि दूध जैसी आवश्यक वस्तु के लिए वे रोजाना बूथ पर पहुंचते हैं। ऐसे में यदि निर्धारित कीमत पर दूध उपलब्ध नहीं कराया जाए तो उनके सामने दूसरा विकल्प तलाशने की स्थिति बन जाती है।