काउंटिंग सेंटर के बाहर की तस्वीर (Photo-Patrika)
Sawai Madhopur Panchayat Chunav 2026 Live Updates: सवाई माधोपुर जिले में जिला परिषद के कुल 31 वार्ड, 8 पंचायत समितियों में चार चरणों में पंचायत चुनाव के मत डाले जा चुके हैं। पहले चरण में 22 अक्टूबर 2026, दूसरे में 28 अक्टूबर 2026, तीसरे में 3 नवंबर 2026 और चौथे चरण में 14 नवंबर 2026 को मतदान संपन्न हुआ था। परिणामों की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। जिला परिषद में कांग्रेस को 31 में से 26 में जीत मिली है। वहीं, भाजपा को सिर्फ 4 सीटों से संतोष करना पड़ा है। एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली है। जिले में चारों चरणों का मिलाकर 67% के आसपास मतदान हुआ।
बाकी जिलों के पंचायतों के परिणाम जानने के लिए पढ़े जैसे जयपुर पंचायत चुनाव परिणाम,अजमेर पंचायत चुनाव परिणाम, कोटा पंचायत चुनाव परिणाम, अलवर पंचायत चुनाव परिणाम, भरतपुर पंचायत चुनाव परिणाम, बाड़मेर पंचायत चुनाव परिणाम, बांसवाड़ा पंचायत चुनाव परिणाम, बीकानेर पंचायत चुनाव परिणाम, भीलवाड़ा पंचायत चुनाव परिणाम, सीकर पंचायत चुनाव परिणाम और अगर आप पूरे राजस्थान पंचायत चुनाव के परिणामों को जानना चाहते हैं तो Rajasthan Panchayat Chunav 2026 Live Update पर देख सकते हैं।
|वार्ड नंबर
|विजेता प्रत्याशी (पार्टी)
|उपविजेता प्रत्याशी (पार्टी)
|जीत का अंतर (मार्जिन)
|01
|रामनरी (कांग्रेस)
|कलावती मीना (भाजपा)
|2,350
|02
|सतीश कुमार नागर (कांग्रेस)
|सुनिल (भाजपा)
|2,588
|03
|कालुराम गुर्जर (भाजपा)
|महेंद्र सिंह गुर्जर (कांग्रेस)
|260
|04
|कुन्जीलाल (कांग्रेस)
|राम लाल (भाजपा)
|2,070
|05
|शिवचरण (कांग्रेस)
|रामदयाल (भाजपा)
|4,317
|06
|रामनरी देवी (कांग्रेस)
|पिंकी मीना (भाजपा)
|5,504
|07
|कैलाशी (कांग्रेस)
|गीता देवी (भाजपा)
|1,423
|08
|धारासिंह (भाजपा)
|कमलेश कुमार मेरोठा (कांग्रेस)
|992
|09
|सोनू देवी (कांग्रेस)
|बाबूडी देवी (भाजपा)
|2,602
|10
|वन्दना (कांग्रेस)
|कृष्णा (भाजपा)
|882
|11
|सायर (कांग्रेस)
|सरबाई (बसपा)
|917
|12
|सन्तो (कांग्रेस)
|मनभर (भाजपा)
|2,974
|13
|रामभजन (कांग्रेस)
|हंसराज मीणा (भाजपा)
|5,641
|14
|चतरू लाल मीना (कांग्रेस)
|मस्तराम (भाजपा)
|2,426
|15
|आशा देवी (कांग्रेस)
|हरफूल (भाजपा)
|1,269
|16
|रज्जो देवी (कांग्रेस)
|हीना देवी (भाजपा)
|33
|17
|रूपनारायण (कांग्रेस)
|गिर्राज प्रसाद गुर्जर (भाजपा)
|1,750
|18
|देवी लाल (कांग्रेस)
|उम्मेद करण बैरवा (भाजपा)
|987
|19
|अनीता मीना (कांग्रेस)
|श्रीनन्द (भाजपा)
|2,355
|20
|अशोक राज मीना (भाजपा)
|विजय (कांग्रेस)
|1,218
|21
|संतोष देवी (कांग्रेस)
|रोशंती देवी (भाजपा)
|3,898
|22
|फ़िल्मा बाई मीना (कांग्रेस)
|मीठी (भाजपा)
|1,923
|23
|सीमा मीना (कांग्रेस)
|संतोष (भाजपा)
|3,835
|24
|जस्मीन बानो (कांग्रेस)
|मोत्या देवी (भाजपा)
|5,768
|25
|जय प्रकाश (निर्दलीय)
|अब्दुल सलाम पहलवान (कांग्रेस)
|1,004
|26
|मुकेश (कांग्रेस)
|प्रहलाद (भाजपा)
|1,563
|27
|पूजाबाई (कांग्रेस)
|रमेशी (भाजपा)
|2,796
|28
|गिर्राज (कांग्रेस)
|मदनमोहन (भाजपा)
|4,165
|29
|पिंकी (भाजपा)
|शान्ति (कांग्रेस)
|84
|30
|फरेबी सिंह मीना (कांग्रेस)
|विकास मीना (भाजपा)
|5,061
|31
|गंगा (कांग्रेस)
|लाखंती (भाजपा)
|573
|क्र. सं.
|पंचायत समिति का नाम
|1
|बामनवास
|2
|बौंली
|3
|चौथ का बरवाड़ा
|4
|गंगापुर सिटी
|5
|खण्डार
|6
|मलारना डूंगर
|7
|सवाई माधोपुर
|8
|वजीरपुर
|वार्ड नंबर
|विजेता प्रत्याशी (पार्टी)
|उपविजेता प्रत्याशी (पार्टी)
|जीत का अंतर (मार्जिन)
|01
|ज्योति मीना (कांग्रेस)
|सीमा मीना (भाजपा)
|1,015
|02
|रुमाली (कांग्रेस)
|केली (भाजपा)
|735
|03
|इंद्रा मीना (कांग्रेस)
|खेलंती मीना (भाजपा)
|969
|04
|अब्दुल वारि (निर्दलीय)
|अनिता जैन (भाजपा)
|32
|05
|मारुफ़ (कांग्रेस)
|मीठा लाल (भाजपा)
|564
|06
|भेरुलाल (कांग्रेस)
|भरतलाल मीना (निर्दलीय)
|792
|07
|शीला (कांग्रेस)
|भरोसी (भाजपा)
|278
|08
|सुखवास बैरवा (कांग्रेस)
|छीतर (भाजपा)
|603
|09
|मंजू देवी (कांग्रेस)
|दिनेश कुमार रैगर (भाजपा)
|41
|10
|मोनिका मीना (कांग्रेस)
|निशा (भाजपा)
|384
|11
|द्रोपदी रैगर (भाजपा)
|गुड्डी (कांग्रेस)
|100
|12
|शमीम (कांग्रेस)
|आसिफ खान (भाजपा)
|283
|13
|विनोद (भाजपा)
|मनराज मीना (कांग्रेस)
|36
|14
|मंजू शर्मा (कांग्रेस)
|मनीषा शर्मा (भाजपा)
|305
|15
|बाबू (भाजपा)
|संतोष कुमार (कांग्रेस)
|177
|16
|मनोज (निर्दलीय)
|पंखी बाई मीना (कांग्रेस)
|125
|17
|मोबिना मीना (भाजपा)
|अजय सिंह मीना (निर्दलीय)
|517
|18
|सावत्री (कांग्रेस)
|अरेशी मीना (भाजपा)
|308
|19
|तजरून बानो (कांग्रेस)
|चाईना बानो (निर्दलीय)
|302
|20
|प्रेमराज (भाजपा)
|राकेश कुमार मीणा (कांग्रेस)
|383
|21
|माया देवी (भाजपा)
|सीमा मीणा (कांग्रेस)
|847
|22
|लाली बाई (कांग्रेस)
|राजेन्द्र (भाजपा)
|119
|23
|ममता मीना (कांग्रेस)
|भँवर बाई (भाजपा)
|364
|वार्ड नं.
|आरक्षण श्रेणी
|भाजपा (BJP)
|कांग्रेस (Congress)
|अन्य उम्मीदवार (पार्टी)
|कौन जीता
|वार्ड 1
|OBC महिला
|रेखा
|कविता बाई
|—
|रेखा
|वार्ड 2
|सामान्य महिला
|शमशाद बानो
|गुलबशा बानो
|—
|गुलबशा बानो
|वार्ड 3
|SC
|पूरण सिंह नागरवाल
|रामचरण
|—
|रामचरण
|वार्ड 4
|सामान्य
|पंखी राज सैनी
|राजेश कुमार
|रघुनाथ (बसपा)
|राजेश कुमार
|वार्ड 5
|सामान्य महिला
|पिंकी बाई सैनी
|सुनीता माली
|अर्चना सैनी (निर्दलीय)
|सुनीता माली
|वार्ड 6
|SC महिला
|पदमा
|रुकमणी
|—
|रुक्मणी
|वार्ड 7
|सामान्य
|शेरसिंह गुर्जर
|रामू
|धर्म सिंह (निर्दलीय)
|रामू
|वार्ड 8
|ST महिला
|जगनी
|राजन्ती मीना
|रोशनी मीना (बसपा)
|राजन्ती
|वार्ड 9
|सामान्य महिला
|विरमा देवी
|चेतना मीना
|अंजू मीना, मनीषा मीना, प्रियंका बाई जादौन (सभी निर्दलीय)
|प्रियंका बाई जादौन
|वार्ड 10
|SC महिला
|गुडडी
|सीमा देवी
|दुलारी (निर्दलीय)
|सीमा देवी
|वार्ड 11
|सामान्य
|भुवेश सिंह गुर्जर
|बुधसिंह गुर्जर
|—
|भुवेश सिंह गुर्जर
|वार्ड 12
|सामान्य
|जितेन्द्र कुमार मीना
|काडुराम
|किरोड़ी (बसपा), हरकेश, शिवदयाल (दोनों निर्दलीय)
|किरोड़ी लाल गुर्जर
|वार्ड 13
|OBC
|धनसिंह माली
|सीताराम
|घनश्याम (बसपा), बबलू कुमार (निर्दलीय)
|सीताराम
|वार्ड 14
|SC
|पालासिंह बैरवा
|ओमप्रकाश
|नरेश बैरवा (बसपा)
|ओमप्रकाश
|वार्ड 15
|सामान्य
|अंजली कुमारी सैनी
|अध्यक्ष
|सुनील (बसपा), कृष्ण कान्त, सुशीला (दोनों निर्दलीय)
|अध्यक्ष
|वार्ड 16
|OBC
|बताशी
|बृजलाल
|भंवर सिंह, राजाराम, शाहनबाज (सभी निर्दलीय)
|बरजी लाल
|वार्ड 17
|ST
|शिवदयाल मीना
|विश्राम
|राजीव (बसपा), तारा चन्द मीना (निर्दलीय)
|विश्राम
|वार्ड 18
|सामान्य महिला
|मनीषा सैनी (आयु 30)
|मनीषा सैनी (आयु 25)
|रेणु (बसपा), ईशा जाटव (निर्दलीय)
|मनीषा सैनी
|वार्ड 19
|सामान्य महिला
|मुस्लिमा बानो
|शादाब बानो
|तजीन अख्तर (निर्दलीय)
|मुस्लिमा बानो
|वार्ड नं.
|विजेता प्रत्याशी
|पार्टी
|1
|अशोक खटीक
|भाजपा
|2
|बृजबाई
|कांग्रेस
|3
|भगवंती
|कांग्रेस
|4
|मुकेश बाई
|कांग्रेस
|5
|कमर सिंह
|निर्दलीय
|6
|गोरंती
|कांग्रेस
|7
|गीता मीणा
|भाजपा
|8
|सद्दाम
|बसपा
|9
|धीर सिंह
|कांग्रेस
|10
|सीमा
|निर्दलीय
|11
|विमला
|निर्दलीय
|12
|रामकटोरी
|कांग्रेस
|13
|चिमू
|कांग्रेस
|14
|राजवीर मीना
|निर्दलीय
|15
|हरि ओम
|भाजपा
|वार्ड नंबर
|विजेता प्रत्याशी
|पार्टी
|01
|मेविश
|कांग्रेस
|02
|राजी
|कांग्रेस
|03
|पूजा बैरवा
|कांग्रेस
|04
|सीमा बाई
|निर्दलीय
|05
|टीकाराम
|कांग्रेस
|06
|शंकर लाल
|कांग्रेस
|07
|अनिता
|कांग्रेस
|08
|देशराज
|कांग्रेस
|09
|विर्मला मीणा
|कांग्रेस
|10
|राजेश
|निर्दलीय
|11
|रत्ना
|बसपा
|12
|जगदीशी
|कांग्रेस
|13
|प्रेमकुमार
|भाजपा
|14
|निर्मला
|कांग्रेस
|15
|बोलताराम
|बसपा
|16
|सूरज
|भाजपा
|17
|प्यारसिंह
|कांग्रेस
|18
|तेजराज
|कांग्रेस
|19
|बच्छराज
|कांग्रेस
|20
|रामप्रसाद
|कांग्रेस
|21
|आशा
|भाजपा
|वार्ड नं.
|विजेता
|पार्टी
|1
|प्रेमसिंह
|भाजपा
|2
|मुकेशी
|कांग्रेस
|3
|रामलाल
|कांग्रेस
|4
|कृष्णा डोई
|भाजपा
|5
|लाडबाई
|कांग्रेस
|6
|बच्चू
|कांग्रेस
|7
|शारदा देवी
|कांग्रेस
|8
|कपिल
|कांग्रेस
|9
|मशीन खराब (परिणाम घोषित नहीं)
|—
|10
|रिंकी
|कांग्रेस
|11
|आशा
|निर्दलीय
|12
|संतोष
|कांग्रेस
|13
|नरेशी
|कांग्रेस
|14
|बीना
|भाजपा
|15
|केशंती
|कांग्रेस
|16
|चंद्रकला
|कांग्रेस
|17
|श्रीलाल
|भाजपा
|18
|चौथी
|कांग्रेस
|19
|मुकलेशी
|भाजपा
|20
|मुकेशी
|कांग्रेस
|21
|पुष्पा
|कांग्रेस
|22
|सरस्वती
|भाजपा
|23
|जितेन्द्र
|भाजपा
|वार्ड नं.
|विजेता
|पार्टी
|1
|कुसुम
|कांग्रेस
|2
|अनिता
|कांग्रेस
|3
|महेश
|कांग्रेस
|4
|वीरसिंह
|कांग्रेस
|5
|संतरा
|कांग्रेस
|6
|राम प्रसाद
|कांग्रेस
|7
|सोनम बानो
|कांग्रेस
|8
|ममता
|कांग्रेस
|9
|राधेश्याम
|कांग्रेस
|10
|मीनू
|भाजपा (निर्विरोध)
|11
|हंसराज
|भाजपा (निर्विरोध)
|12
|साजिद
|कांग्रेस
|13
|लता
|कांग्रेस
|14
|रामकन्या
|कांग्रेस
|15
|इंदिरा
|कांग्रेस
|16
|साजिदा
|कांग्रेस
|17
|शाहीन बानो
|कांग्रेस
|वार्ड नं.
|विजेता
|पार्टी
|1
|हेमराज
|कांग्रेस
|2
|प्रेमशंकर
|भाजपा
|3
|ममता
|कांग्रेस
|4
|हरिमोहन
|कांग्रेस
|5
|संपति
|कांग्रेस
|6
|सुरेन्द्र
|कांग्रेस
|7
|रामनंदी
|कांग्रेस
|8
|मयंक
|कांग्रेस
|9
|रेखा
|भाजपा
|10
|गीता
|कांग्रेस
|11
|महेश
|भाजपा
|12
|सुरज्ञानी
|कांग्रेस
|13
|बच्छी
|भाजपा
|14
|श्रीकिशन
|भाजपा
|15
|मशीन खराब
|मशीन खराब
|16
|संतोष
|निर्दलीय
|17
|गौरा
|कांग्रेस
|18
|श्यामा
|कांग्रेस
|19
|मुकेश
|कांग्रेस
|20
|जयनारायण
|कांग्रेस
|21
|रामकल्याण
|कांग्रेस
|22
|चन्द्रकला
|कांग्रेस
|23
|मौसमी
|भाजपा
|वार्ड नंबर
|विजेता प्रत्याशी (पार्टी)
|उपविजेता प्रत्याशी (पार्टी)
|जीत का अंतर (मार्जिन)
|01
|कमला देवी (कांग्रेस)
|निशा परेवा (भाजपा)
|531
|02
|नानगराम (कांग्रेस)
|मुकेश (भाजपा)
|224
|03
|सचिन जोलिया (कांग्रेस)
|दिनेश कुमार रैगर (भाजपा)
|138
|04
|सत्याबाई (कांग्रेस)
|सीता देवी (भाजपा)
|383
|05
|मनीषा रेगर (भाजपा)
|आरती वर्मा (कांग्रेस)
|549
|06
|मन्जू कंवर (भाजपा)
|सुगना (कांग्रेस)
|58
|08
|राजेश गुर्जर (कांग्रेस)
|हेमराज (भाजपा)
|350
|09
|सीता देवी (कांग्रेस)
|शिमला बाई गुर्जर (भाजपा)
|223
|10
|मौसमी मीना (कांग्रेस)
|राजन्ती देवी (निर्दलीय)
|827
|11
|रामहरि (कांग्रेस)
|विमला (भाजपा)
|721
|12
|नवरत्न (निर्दलीय)
|शांति (कांग्रेस)
|85
|13
|प्रेमराज मीना (कांग्रेस)
|पिंकी मीना (निर्दलीय)
|779
|14
|धर्मसिंह मीना (कांग्रेस)
|अंजु बाई मीना (भाजपा)
|347
|15
|लक्ष्मण (कांग्रेस)
|गुड्डी (भाजपा)
|1,122
|16
|अर्चना मीना (कांग्रेस)
|अंजलि मीना (बसपा)
|656
|17
|राजन्ती (कांग्रेस)
|जयसिंह (निर्दलीय)
|156
|18
|पुष्पा देवी (भाजपा)
|सीमा मीना (कांग्रेस)
|75
|19
|ओम कँवर (बसपा)
|जगदीशी (कांग्रेस)
|274
|आरक्षण श्रेणी
|कुल वार्ड
|आरक्षित वार्ड नंबर
|सामान्य / अनारक्षित (General)
|8
|वार्ड 3, 5, 8, 14, 20, 25, 26, 28
|सामान्य महिला (General Women)
|8
|वार्ड 9, 10, 11, 12, 21, 24, 27, 29
|अनुसूचित जनजाति सामान्य (ST)
|4
|वार्ड 4, 13, 19, 30
|अनुसूचित जनजाति महिला (ST Women)
|4
|वार्ड 1, 6, 22, 23
|अनुसूचित जाति सामान्य (SC)
|3
|वार्ड 2, 15, 18
|अनुसूचित जाति महिला (SC Women)
|3
|वार्ड 7, 16, 31
|ओबीसी सामान्य (OBC)
|1
|वार्ड 17
|कुल योग
|31
|सभी 31 वार्ड
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