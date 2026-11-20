वार्ड नं. आरक्षण श्रेणी भाजपा (BJP) कांग्रेस (Congress) अन्य उम्मीदवार (पार्टी) कौन जीता

वार्ड 1 OBC महिला रेखा कविता बाई — रेखा

वार्ड 2 सामान्य महिला शमशाद बानो गुलबशा बानो — गुलबशा बानो

वार्ड 3 SC पूरण सिंह नागरवाल रामचरण — रामचरण

वार्ड 4 सामान्य पंखी राज सैनी राजेश कुमार रघुनाथ (बसपा) राजेश कुमार

वार्ड 5 सामान्य महिला पिंकी बाई सैनी सुनीता माली अर्चना सैनी (निर्दलीय) सुनीता माली

वार्ड 6 SC महिला पदमा रुकमणी — रुक्मणी

वार्ड 7 सामान्य शेरसिंह गुर्जर रामू धर्म सिंह (निर्दलीय) रामू

वार्ड 8 ST महिला जगनी राजन्ती मीना रोशनी मीना (बसपा) राजन्ती

वार्ड 9 सामान्य महिला विरमा देवी चेतना मीना अंजू मीना, मनीषा मीना, प्रियंका बाई जादौन (सभी निर्दलीय) प्रियंका बाई जादौन

वार्ड 10 SC महिला गुडडी सीमा देवी दुलारी (निर्दलीय) सीमा देवी

वार्ड 11 सामान्य भुवेश सिंह गुर्जर बुधसिंह गुर्जर — भुवेश सिंह गुर्जर

वार्ड 12 सामान्य जितेन्द्र कुमार मीना काडुराम किरोड़ी (बसपा), हरकेश, शिवदयाल (दोनों निर्दलीय) किरोड़ी लाल गुर्जर

वार्ड 13 OBC धनसिंह माली सीताराम घनश्याम (बसपा), बबलू कुमार (निर्दलीय) सीताराम

वार्ड 14 SC पालासिंह बैरवा ओमप्रकाश नरेश बैरवा (बसपा) ओमप्रकाश

वार्ड 15 सामान्य अंजली कुमारी सैनी अध्यक्ष सुनील (बसपा), कृष्ण कान्त, सुशीला (दोनों निर्दलीय) अध्यक्ष

वार्ड 16 OBC बताशी बृजलाल भंवर सिंह, राजाराम, शाहनबाज (सभी निर्दलीय) बरजी लाल

वार्ड 17 ST शिवदयाल मीना विश्राम राजीव (बसपा), तारा चन्द मीना (निर्दलीय) विश्राम

वार्ड 18 सामान्य महिला मनीषा सैनी (आयु 30) मनीषा सैनी (आयु 25) रेणु (बसपा), ईशा जाटव (निर्दलीय) मनीषा सैनी