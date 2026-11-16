राजस्थान का सबसे रोमांचक सरपंच चुनाव, एक ग्राम पंचायत में उतरे ‘रिकॉर्ड’ 43 प्रत्याशी- चुनाव चिन्ह ही पड़ गए कम, जानिए फिर क्या हुआ?

राजस्थान में चल रहे पंचायत राज चुनावों के अंतिम चरण के मतदान के बीच सवाई माधोपुर जिले की एक ग्राम पंचायत ने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सवाई माधोपुर पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली सूरवाल ग्राम पंचायत सरपंच पद के लिए रिकॉर्ड 43 प्रत्याशियों ने चुनाव मैदान में ताल ठोक डाली। स्थिति इतनी दिलचस्प हो गई है कि उम्मीदवारों की भारी संख्या के चलते निर्वाचन विभाग के तय चुनाव चिन्ह भी कम पड़ गए और आयोग को विशेष अनुमति से नए सिंबल जारी करने पड़े।