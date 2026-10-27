Rajasthan News: ’30 करोड़ की सड़क- 30 दिन में खस्ताहाल’, ग्रामीणों की शिकायत पर मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा का ‘रिएलिटी चेक’

ग्रामीणों ने मंत्री को बताया कि ढील बांध की नहरों के सुदृढ़ीकरण पर करीब 21 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन निर्माण कार्य पूरा होने के कुछ समय बाद ही कई स्थानों पर दरारें दिखाई देने लगीं। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता मानकों की अनदेखी की गई। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों से लेकर सिचांई मंत्री तक शिकायतें करने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। भाजपा की ओर से भी मामले में अधिकारियों को राजनीतिक संरक्षण मिलने के आरोप लगाए गए हैं।