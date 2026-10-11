Sawai Madhopur Accident: जन्म से पहले ही छिना पिता का साया, सड़क हादसे में युवक की मौत, गर्भवती पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल

सवाई माधोपुर। घर में आने वाले नन्हे मेहमान की खुशियों का इंतजार था। पत्नी नौ महीने की गर्भवती थी और परिवार को जल्द ही नई जिंदगी के आगमन की उम्मीद थी। लेकिन किसे पता था कि खुशियों से भरे इस परिवार पर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। लालसोट-कोटा मेगा हाईवे पर पिकअप की टक्कर ने 22 वर्षीय दीपक मीणा की जिंदगी छीन ली। चार बहनों के इकलौते भाई दीपक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। पति को खोने वाली गर्भवती पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है। जिस घर में कुछ दिनों बाद बच्चे के जन्म की खुशियां मनाई जानी थीं, वहां अब मातम पसरा है।