Rajasthan Crime: गांव में घर में अकेली युवती की हत्या के दोषी को उम्रकैद, फटा शादी का कार्ड बना ‘अहम सुराग’

इस संबंध में उसी दिन थाने में हत्या, दुष्कर्म, चोरी और एससी व एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था । सवाईमाधोपुर के पुलिस अनुसंधान में संलिप्तता सामने आने पर एक जने को गिरफ्तार किया । पुलिस ने जांच पूरी कर उसके खिलाफ संबंधित विशेष न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।