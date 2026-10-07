राजस्थान: झरने में डूबे दो जिगरी दोस्तों की पुनर्जन्म जैसी वापसी, हर तरफ हो रही चर्चा

मेड़ता सिटी। 'जन्म-जन्म का साथ…' ये कहीं फिल्मों में आपने जरूर सुना होगा। इसी वाक्य को चरितार्थ करते एक संयोग ने सभी को खुशी के आंसू से भावुक कर दिया। 1 साल 2 महीने 21 दिन पहले मेड़ता के पास मोकलपुर व सातलावास के रहने वाले दो खास दोस्तों की चितौड़गढ़ में झरने में डूबने से मौत हो गई थी। अब उन्हीं दोनों दोस्तों की मांओं की कोख से पुत्रों का जन्म हुआ है। संयोग यह कि दोनों के जन्म में सिर्फ 12 घंटे का अंतर है। एक खास बात यह भी है कि दोनों माताओं ने नसबंदी करवा ली थी। जिन्हें वापस खुलवाया और फिर उन दोनों ने अब बेटों का जन्म दिया है।