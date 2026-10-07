Bikaner: हाथ में माइक… होठों पर भगवान का नाम और फिर मंत्रोच्चार करते-करते थम गई सांसें

बीकानेर। हाथ में माइक था, होठों पर गायत्री मंत्र और सामने यज्ञ का पावन वातावरण। नारायण दास व्यास पूरी तन्मयता से मंत्रोच्चार कर रहे थे। आवाज में श्रद्धा और लय में भक्ति थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही क्षण बाद यही मंत्रोच्चार उनके जीवन का अंतिम उच्चारण बनने वाला है। मंत्र बोलते-बोलते अचानक उनका शरीर आगे की ओर झुक गया। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं। काशी की धरती पर गायत्री उपासना के बीच उनके निधन का यह दृश्य अब सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो के कारण श्रद्धालुओं के बीच चर्चा और भावुकता का विषय बना हुआ है।