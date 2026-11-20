Rajasthan Panchayat Chunav: बीजेपी-कांग्रेस का झंडा (फोटो-पत्रिका)
Bikaner Panchayat Chunav 2026 Live Updates: बीकानेर। पंचायत चुनाव की मतगणना राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही है। मतगणना के लिए 15 कक्षों में 171 टेबलें लगाई गई हैं। मतगणना के लिए प्रत्येक टेबल पर एक गणना पर्यवेक्षक और दो गणना सहायक तैनात किए गए हैं। रिजर्व कार्मिकों सहित करीब 600 कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। बीकानेर जिले में चार चरणों में जिला परिषद के 41 और 15 पंचायत समितियों के 263 सदस्यों के मतदान हुआ था।
बीकानेर जिले में पंचायत चुनाव में सभी चार चरणों में कुल 71.45 फीसद मतदान हुआ था। बीकानेर पंचायत चुनावों की मतगणना 20 नवंबर को सुबह 8 बजे शुरू हुई, जबकि सुबह 10 बजे के आसपास इससे जुड़े रुझान आने लगेंगे। वहीं, दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी।
अगर आप पूरे राजस्थान पंचायत चुनाव के परिणामों को जानना चाहते है तो Rajasthan Panchayat Chunav 2026 Live Update पर देख सकते है।
बीकानेर जिला परिषद के वार्ड संख्या 13 में कांग्रेस प्रत्याशी निकिता डूडी ने बड़ी जीत दर्ज की है। मतगणना के चार दौर पूरे होने के बाद उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी प्रत्याशियों पर निर्णायक बढ़त बना ली थी। निकिता पूर्व नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय रामेश्वर डूडी की पुत्रवधू हैं। ऐसे में यह चुनाव डूडी परिवार की राजनीतिक प्रतिष्ठा से भी जुड़ा हुआ था। चुनाव परिणाम को लेकर राजनीतिक हलकों में खासा उत्साह और उत्सुकता बनी हुई है। अब सभी की निगाहें मतगणना के अंतिम परिणाम पर टिकी हैं।
|वार्ड
|कौन जीता (पार्टी) – मत
|कौन हारा (पार्टी) – मत
|1
|नखतु देवी (भाजपा) – 1486
|रामप्यारी (कांग्रेस) – 1196
|2
|मधू (भाजपा) – 1080
|सुमन (आरएलपी) – 769
|3
|चम्पा लाल (आरएलपी) – 1491
|सुरजा (कांग्रेस) – 951
|4
|जाली (कांग्रेस) – 1555
|निर्मला देवी (भाजपा) – 1450
|5
|लाच्छा कंवर (कांग्रेस) – 1624
|मांगी लाल (भाजपा) – 1230
|6
|सुमित्रा (कांग्रेस) – 1305
|कमला (भाजपा) – 1114
|7
|मंजू (कांग्रेस) – 1859
|सोनल बिश्नोई (भाजपा) – 708
|8
|शारदा देवी (कांग्रेस) – 3159
|सुशीला (भाजपा) – 847
|9
|सरिता (भाजपा) – 2382
|नारायण राम उर्फ राम नारायण (कांग्रेस) – 1817
|10
|मघन सिंह (भाजपा) – 908
|मूल सिंह (कांग्रेस) – 743
|11
|मूली कंवर (भाजपा) – 1800
|राजेश्वरी (कांग्रेस) – 1176
|वार्ड
|कौन जीता (पार्टी) – मत
|कौन हारा (पार्टी) – मत
|1
|मोनिका (भाजपा) – 1007
|संजू कंवर (कांग्रेस) – 536
|2
|श्योपतराम (कांग्रेस) – 941
|प्रेमलता (भाजपा) – 824
|3
|रूपसिंह (भाजपा) – 1223
|लक्ष्मण राम (कांग्रेस) – 930
|4
|धनी कंवर (भाजपा) – 532
|मीरा कंवर (कांग्रेस) – 376
|5
|भंवरलाल (कांग्रेस) – 1226
|रामेशर (भाजपा) – 685
|6
|भीखी (कांग्रेस) – 885
|मेनका (भाजपा) – 409
|7
|अनोप कंवर (भाजपा) – 836
|शायर कंवर (कांग्रेस) – 826
|8
|गीता (कांग्रेस) – 1105
|सायर (भाजपा) – 441
|9
|रामकंवर (भाजपा) – 596
|राम कंवर (कांग्रेस) – 536
|10
|पूनम कंवर (भाजपा) – 1438
|सरोज कंवर (कांग्रेस) – 1062
|11
|विमल कंवर (कांग्रेस) – 699
|पुनम कंवर (भाजपा) – 571
|12
|राधा (भाजपा) – 1267
|शिवलाल मेघवाल (कांग्रेस) – 1225
|13
|छम्मू कंवर (भाजपा) – 701
|सरोज कंवर (कांग्रेस) – 684
|14
|लक्ष्मी (कांग्रेस) – 707
|अनु देवी (भाजपा) – 652
|15
|जयराम (कांग्रेस) – 828
|नवलाराम (भाजपा) – 540
|वार्ड
|कौन जीता (पार्टी) – मत
|कौन हारा (पार्टी) – मत
|1
|कविता कंवर (कांग्रेस) – 1286
|कमल कंवर (भाजपा) – 1285
|2
|लाल कंवर (कांग्रेस) – 1886
|लीला कंवर (निर्दलीय) – 890
|3
|रामा देवी (कांग्रेस) – 1655
|लक्ष्मी देवी (भाजपा) – 1081
|4
|राजूराम (आरएलपी) – 1013
|भानीराम (भाजपा) – 932
|5
|हरिराम (भाजपा) – 1485
|संपत लाल उपाध्याय (कांग्रेस) – 1466
|6
|अनुराधा (कांग्रेस) – 2122
|रेखा (आरएलपी) – 2031
|7
|ओम प्रकाश (आरएलपी) – 1409
|बजरंग लाल (कांग्रेस) – 1058
|8
|रामा जाट (कांग्रेस) – 2960
|पुस्पा (आरएलपी) – 2381
|9
|अंजू (कांग्रेस) – 1873
|धनवंतरी (भाजपा) – 825
|10
|गवरा देवी (कांग्रेस) – 2170
|कंचन (भाजपा) – 1754
|11
|माफिया (कांग्रेस) – 3719
|गायत्री (भाजपा) – 1089
|12
|जगदीश कुमार कस्वां (कांग्रेस) – 2672
|रामचन्द्र (भाजपा) – 1191
|13
|फूसाराम (कांग्रेस) – 2156
|गोकुल राम (निर्दलीय) – 936
|14
|पन्नाराम (निर्दलीय) – 1498
|मुन्शीलाल (कांग्रेस) – 1077
|15
|नेमाराम (कांग्रेस) – 1395
|अर्जुनराम नायक (भाजपा) – 1108
|16
|नीतू कंवर (कांग्रेस) – 2757
|विमला (निर्दलीय) – 982
|17
|बेबी बानो (कांग्रेस) – 3766
|समिला (भाजपा) – 2000
|18
|प्रभुराम (आरएलपी) – 2190
|करणाराम (कांग्रेस) – 1314
|19
|राजूराम (कांग्रेस) – 1214
|पूर्णचन्द (भाजपा) – 1200
|20
|श्रवण सिंह (निर्दलीय) – 1494
|तोलाराम कुकणा (भाजपा) – 753
|21
|नेमीचन्द प्रजापत (भाजपा) – 1031
|गोपी चन्द मेघवाल (कांग्रेस) – 985
|वार्ड
|कौन जीता (पार्टी) – मत
|कौन हारा (पार्टी) – मत
|1
|रहमान खाँ (कांग्रेस) – 953
|प्रेम सिंह (भाजपा) – 511
|2
|जेतून बानो (कांग्रेस) – 2573
|शमसाद बानो (भाजपा) – 1171
|3
|अरजीना (कांग्रेस) – 1944
|जुलेयखां बानो (भाजपा) – 1386
|4
|राजाराम (कांग्रेस) – 1446
|मोडाराम (निर्दलीय) – 1407
|5
|गीना देवी (भाजपा) – 2115
|अनीता देवी (कांग्रेस) – 2112
|6
|विजय पाल बेनीवाल (आरएलपी) – 1505
|गंगाराम (कांग्रेस) – 947
|7
|अभयजीत सिंह (कांग्रेस) – 1690
|महेश कुमार (आरएलपी) – 920
|8
|गौरव चौहान (कांग्रेस) – 1828
|सेठीराम (भाजपा) – 822
|9
|पूर्णाराम (कांग्रेस) – 1110
|सुमेर सिंह (भाजपा) – 744
|10
|देवीलाल (निर्दलीय) – 1033
|जगदीशप्रसाद (कांग्रेस) – 856
|11
|सन्तोष देवी (कांग्रेस) – 2029
|आसी देवी (भाजपा) – 1217
|12
|अणतुराम (कांग्रेस) – 1410
|अता मोहम्मद (भाजपा) – 781
|13
|शमीरा (कांग्रेस) – 1385
|रामी देवी (आरएलपी) – 774
|14
|शान्ति (कांग्रेस) – 1053
|अरशा (आरएलपी) – 763
|15
|कमला (कांग्रेस) – 1154
|उत्तमा (भाजपा) – 748
|वार्ड
|कौन जीता (पार्टी) – मत
|कौन हारा (पार्टी) – मत
|1
|संगीता (कांग्रेस) – 2168
|ईश्वर राम (भाजपा) – 1058
|2
|ताराचंद मेघवाल (कांग्रेस) – 1131
|आशा (भाजपा) – 916
|3
|प्रेम कँवर (कांग्रेस) – 901
|कमला देवी (भाजपा) – 656
|4
|चम्पा (कांग्रेस) – 605
|किरण (भाजपा) – 377
|5
|पुष्पा (कांग्रेस) – 562
|धापू (भाजपा) – 521
|6
|मोहनी (निर्दलीय) – 710
|खेतू देवी (कांग्रेस) – 597
|7
|भंवर लाल (कांग्रेस) – 891
|रतना राम नाई (निर्दलीय) – 789
|8
|लीला (कांग्रेस) – 1451
|मंजू मेघवाल (भाजपा) – 556
|9
|अनू कंवर (कांग्रेस) – 1512
|हंसा (भाजपा) – 765
|10
|ओमाराम (आरएलपी) – 873
|श्यामसुन्दर (कांग्रेस) – 842
|11
|चावली (कांग्रेस) – 969
|सुमन (भाजपा) – 545
|12
|ममता मेघवाल (कांग्रेस) – 1095
|कमला (भाजपा) – 645
|13
|सुशीला कंवर (कांग्रेस) – 531
|नरवदा (भाजपा) – 526
|14
|भवानी सिंह (भाजपा) – 725
|भंवर सिंह (कांग्रेस) – 664
|15
|सहीराम (कांग्रेस) – 1039
|विकास (भाजपा) – 759
|वार्ड
|कौन जीता (पार्टी) – मत
|कौन हारा (पार्टी) – मत
|1
|मोहनलाल (कांग्रेस) – 742
|प्रभुराम (आरएलपी) – 631
|2
|भगवती देवी (आरएलपी) – 2367
|राधा (कांग्रेस) – 973
|3
|सुन्दरलाल (कांग्रेस) – 1413
|पुन्नु देवी (भाजपा) – 1187
|4
|तोलाराम (आरएलपी) – 2245
|रामलाल (कांग्रेस) – 1653
|5
|सांवर नाथ (कांग्रेस) – 1657
|भंवरलाल (आरएलपी) – 1029
|6
|कमल कुमार (कांग्रेस) – 658
|नानूराम (निर्दलीय) – 399
|7
|उर्मिला खीचड़ (आरएलपी) – 1667
|शिव करण (भाजपा) – 1279
|8
|गीता (कांग्रेस) – 4489
|कविता (आरएलपी) – 3252
|9
|गीता (आरएलपी) – 1450
|कमला (कांग्रेस) – 1204
|10
|संगीता (कांग्रेस) – 1143
|धापू (आरएलपी) – 1007
|11
|पिंकी (आरएलपी) – 1994
|अर्जुनराम (कांग्रेस) – 1548
|12
|मंजू (कांग्रेस) – 1707
|राजां देवी (आरएलपी) – 1558
|13
|हंस कंवर शेखावत (भाजपा) – 1607
|पुष्पा देवी (आरएलपी) – 822
|14
|मंजू (कांग्रेस) – 1033
|राजकंवर (भाजपा) – 866
|15
|सुखी देवी (कांग्रेस) – 887
|तुलछी (भाजपा) – 799
|वार्ड
|कौन जीता (पार्टी) – मत
|कौन हारा (पार्टी) – मत
|1
|साजन कुमार (आरएलपी) – 1725
|कानाराम (कांग्रेस) – 1300
|2
|सुरेश कुमार (भाजपा) – 717
|सुखराम (आरएलपी) – 635
|3
|सुनिला (कांग्रेस) – 1359
|शायर कंवर (भाजपा) – 476
|4
|राजकौर (कांग्रेस) – 870
|माया (निर्दलीय) – 826
|5
|करणाराम (भाजपा) – 1117
|हरी राम (कांग्रेस) – 846
|6
|रानी देवी (कांग्रेस) – 1791
|गुड्डी (भाजपा) – 1021
|7
|अशोक कुमार कड़वा (कांग्रेस) – 1685
|गुरमुख सिंह (निर्दलीय) – 1089
|8
|रचना देवी (कांग्रेस) – 1256
|सजना देवी (आरएलपी) – 853
|9
|पुष्पा (निर्दलीय) – 1041
|हुसैना खातुन (कांग्रेस) – 910
|10
|पुनीत कुमार (कांग्रेस) – 1207
|रमेश (आरएलपी) – 562
|11
|ओम प्रकाश (कांग्रेस) – 1591
|कमलेश कुमार (आरएलपी) – 1101
|12
|कान्ता (कांग्रेस) – 2302
|अंजुबाला (भाजपा) – 1352
|13
|कुलदीप (कांग्रेस) – 853
|पवन कुमार (आरएलपी) – 787
|14
|कलावती (कांग्रेस) – 1907
|दिलीप कौर (भाजपा) – 1315
|15
|भोमराज (निर्दलीय) – 881
|भूराराम (कांग्रेस) – 753
|वार्ड
|कौन जीता (पार्टी) – मत
|कौन हारा (पार्टी) – मत
|1
|किसनाराम (कांग्रेस) – 1632
|सुन्दरलाल (भाजपा) – 997
|2
|ओमप्रकाश (कांग्रेस) – 1201
|महावीर प्रसाद (भाजपा) – 1072
|3
|लक्ष्मी मेघवाल (कांग्रेस) – 1501
|उर्मिला मेघवाल (भाजपा) – 964
|4
|मंजू कँवर (कांग्रेस) – 642
|प्रकाश (भाजपा) – 566
|5
|रामेशर (कांग्रेस) – 1891
|जमना देवी (भाजपा) – 1772
|6
|मनीष (कांग्रेस) – 1381
|कैलाश (भाजपा) – 1139
|7
|पार्वती (कांग्रेस) – 1174
|मीरा (भाजपा) – 867
|8
|देवीसिंह (कांग्रेस) – 1836
|दीपाराम (भाजपा) – 1148
|9
|नीतू कंवर (कांग्रेस) – 1032
|मनीसा (भाजपा) – 771
|10
|संतोष कंवर (कांग्रेस) – 933
|मोहन कंवर (भाजपा) – 812
|11
|विनोद कुमार (भाजपा) – 1137
|इकबाल (कांग्रेस) – 997
|12
|छेलूसिंह (भाजपा) – 1006
|करणी सिंह (कांग्रेस) – 896
|13
|सुमन (कांग्रेस) – 1274
|पाना देवी (आरएलपी) – 897
|14
|मोहनराम (कांग्रेस) – 1573
|ओमप्रकाश (भाजपा) – 757
|15
|दातार कंवर (कांग्रेस) – 2192
|रामा कंवर (भाजपा) – 1031
|वार्ड
|कौन जीता (पार्टी) – मत
|कौन हारा (पार्टी) – मत
|1
|सन्तोष (आरएलपी) – 1998
|रामलाल (भाजपा) – 1820
|2
|चूनी देवी (कांग्रेस) – 2054
|फूसी (भाजपा) – 1727
|3
|विनोद गोदारा (कांग्रेस) – 2102
|ओम प्रकाश (भाजपा) – 1594
|4
|पुनम कंवर (भाजपा) – 2570
|भवरी देवी (कांग्रेस) – 1269
|5
|आसाराम (कांग्रेस) – 2532
|भूराराम (भाजपा) – 1744
|6
|तुलसी देवी (भाजपा) – 2088
|श्रीमती भवरी देवी (कांग्रेस) – 2047
|7
|सुरेश कुमार (कांग्रेस) – 2654
|सीताराम (भाजपा) – 2475
|8
|रामकरणराम (भाजपा) – 1568
|हेराराम (कांग्रेस) – 1220
|9
|नारायणराम (कांग्रेस) – 2003
|मंगतूराम (भाजपा) – 1778
|10
|तोलूराम (कांग्रेस) – 2016
|हुकमाराम (भाजपा) – 1535
|11
|नीतू (कांग्रेस) – 1598
|रेशमा देवी (आरएलपी) – 1270
|12
|प्रमेश्वरी (कांग्रेस) – 2815
|सुमित्रा देवी (भाजपा) – 1792
|13
|शिलोचना देवी (भाजपा) – 2097
|सुमित्रा देवी (कांग्रेस) – 1254
|14
|रामनिवास (भाजपा) – 1498
|अरविंद (कांग्रेस) – 1445
|15
|पुष्पा (भाजपा) – 2394
|माया (कांग्रेस) – 2003
|16
|सुमन (कांग्रेस) – 2201
|सन्तोष (भाजपा) – 1707
|17
|फूलगर (कांग्रेस) – 2262
|अर्जनगर (भाजपा) – 1395
|18
|गोमती (कांग्रेस) – 1060
|सुमन (भाजपा) – 936
|19
|मदन लाल (भाजपा) – 2141
|शाकिर अली (कांग्रेस) – 1332
|20
|रूकमणी (भाजपा) – 3291
|पार्वती (कांग्रेस) – 1682
|21
|रामेती देवी (कांग्रेस) – 2662
|मीरा देवी (भाजपा) – 2408
|22
|वजीरा (कांग्रेस) – 2086
|पूनम (भाजपा) – 1837
|23
|श्रीमती सुनिता देवी (कांग्रेस) – 1800
|गायत्री (भाजपा) – 1143
|24
|मनोज कुमार मेघवाल (कांग्रेस) – 1507
|रामप्रताप (भाजपा) – 1246
|25
|माया (भाजपा) – 3080
|ओमप्रकाश (कांग्रेस) – 1954
|26
|तीजा देवी (कांग्रेस) – 1858
|धापी (भाजपा) – 1115
|27
|शकीला (कांग्रेस) – 1413
|कविता (भाजपा) – 1226
|वार्ड
|कौन जीता (पार्टी) – मत
|कौन हारा (पार्टी) – मत
|1
|ओमप्रकाश (भाजपा) – 1936
|भैरूलाल (कांग्रेस) – 1484
|2
|रमेश कुमार (भाजपा) – 1304
|मनफूल (कांग्रेस) – 532
|3
|संतोष (कांग्रेस) – 1548
|सरोज देवी (आरएलपी) – 1332
|4
|पुनम सिंह राजपुरोहित (भाजपा) – 1227
|मेघाराम (आरएलपी) – 956
|5
|मंजू देवी (भाजपा) – 1831
|पुष्पा देवी (कांग्रेस) – 1397
|6
|गीता कंवर (कांग्रेस) – 1885
|विशन कंवर (भाजपा) – 1619
|7
|मंगनाराम (कांग्रेस) – 1749
|रुखमा देवी (निर्दलीय) – 1247
|8
|मघी देवी (आरएलपी) – 2005
|रामी देवी (कांग्रेस) – 1236
|9
|खुमचन्द (कांग्रेस) – 1442
|हरु राम (भाजपा) – 927
|10
|भंवरी (कांग्रेस) – 1356
|राजा (आरएलपी) – 706
|11
|ओमप्रकाश नायक (आरएलपी) – 1778
|धर्माराम (भाजपा) – 1102
|12
|कानी देवी (निर्दलीय) – 1226
|संतोष (भाजपा) – 927
|13
|हेमा देवी (भाजपा) – 1509
|जसोदा (कांग्रेस) – 1315
|14
|ओमप्रकाश (कांग्रेस) – 2272
|चतुर्भुज भार्गव (भाजपा) – 923
|15
|मुन्नीराम (भाजपा) – 1643
|नरेश कुमार (निर्दलीय) – 950
|16
|रेवन्ती देवी (आरएलपी) – 1515
|बिंजाराम (भाजपा) – 1334
|17
|विशाल सिंह (भाजपा) – 1585
|अक्षय सिंह (कांग्रेस) – 1516
|18
|शेर सिंह (कांग्रेस) – 1578
|गोपालगर (आरएलपी) – 963
|19
|सुमन (भाजपा) – 1383
|सोनी (कांग्रेस) – 1370
|20
|सोनी (कांग्रेस) – 1622
|गीता (भाजपा) – 1387
|21
|लालूराम (भाजपा) – 1663
|हनुमाना राम बिशनोई (कांग्रेस) – 1038
|22
|यशोदा (कांग्रेस) – 1786
|मंजू कंवर (भाजपा) – 1604
|23
|किरन (भाजपा) – 1793
|विमला कंवर (कांग्रेस) – 1687
|वार्ड
|कौन जीता (पार्टी) – मत
|कौन हारा (पार्टी) – मत
|1
|बीरमा देवी (कांग्रेस) – 2013
|निरमा (भाजपा) – 1792
|2
|केशाराम (कांग्रेस) – 1799
|कैलाशदान (भाजपा) – 714
|3
|शिव लाल (कांग्रेस) – 1206
|रेवंतदान (भाजपा) – 1082
|4
|पूजा बंगूरा (भाजपा) – 1304
|भोमाली (कांग्रेस) – 1280
|5
|रामी (कांग्रेस) – 1643
|किशोरी राम (आरएलपी) – 1571
|6
|पाबुदान सिंह (भाजपा) – 830
|सुरजाराम (कांग्रेस) – 652
|7
|छोटूराम (कांग्रेस) – 2070
|हीराराम (भाजपा) – 734
|8
|विमला (भाजपा) – 2163
|पनिता (आरएलपी) – 1221
|9
|संगीता देवी (निर्दलीय) – 1699
|राजू (आरएलपी) – 1171
|10
|कमा (आरएलपी) – 1318
|गीता (कांग्रेस) – 1083
|11
|शकर लाल (आरएलपी) – 2224
|राधाकिशन (कांग्रेस) – 1307
|12
|बसन्ती (कांग्रेस) – 1692
|सन्तोष (भाजपा) – 1334
|13
|भंवरलाल गोरछिया (कांग्रेस) – 3885
|ओमप्रकाश (भाजपा) – 3004
|14
|सन्तु (भाजपा) – 1489
|सफली (कांग्रेस) – 1335
|15
|द्रोपदी (भाजपा) – 2224
|चद्रकला (कांग्रेस) – 1521
|16
|श्रवणराम (भाजपा) – 1211
|अमराराम लेखाला (कांग्रेस) – 1010
|17
|गुड्डी कँवर (निर्दलीय) – 843
|ममता (भाजपा) – 477
|18
|शिव लाल जाट (आरएलपी) – 1368
|भगवाना राम (कांग्रेस) – 892
|19
|इन्द्रा देवी (कांग्रेस) – 1364
|सुनीता (भाजपा) – 1190
|20
|हेटराम (निर्दलीय) – 1598
|रूपसिह (कांग्रेस) – 1329
|21
|शिवनारायण (भाजपा) – 3264
|मंजू (कांग्रेस) – 1270
|वार्ड
|कौन जीता (पार्टी) – मत
|कौन हारा (पार्टी) – मत
|1
|याकिर खान (कांग्रेस) – 2747
|राज बाला (भाजपा) – 1347
|2
|अफशा (कांग्रेस) – 1919
|राधा देवी (भाजपा) – 678
|3
|अरसाद अली (कांग्रेस) – 1858
|पंकज सिंह (भाजपा) – 1161
|4
|कमला देवी (कांग्रेस) – 1213
|पुष्पा देवी (भाजपा) – 1066
|5
|रुकैया खातून (कांग्रेस) – 1843
|मिथलेश शर्मा (निर्दलीय) – 853
|6
|जसवन्त सिंह (कांग्रेस) – 1354
|मोहनसिंह (भाजपा) – 918
|7
|मुगता बाई (भाजपा) – 812
|गीता कँवर (कांग्रेस) – 694
|8
|रेवंता राम (कांग्रेस) – 1293
|धन्ना राम (भाजपा) – 1022
|9
|जयललिता (कांग्रेस) – 1664
|परमेश्वरी देवी (भाजपा) – 1026
|10
|रशीदा बानो (कांग्रेस) – 2088
|करीम खातून (भाजपा) – 455
|11
|गुड्डी देवी (भाजपा) – 1206
|संतोष देवी (कांग्रेस) – 521
|12
|जाला राम (कांग्रेस) – 1521
|बाबूलाल (भाजपा) – 634
|13
|मंजूरा बानो (कांग्रेस) – 1696
|रुकेया बानू (भाजपा) – 1215
|14
|मंजू (कांग्रेस) – 632
|प्रियंका (भाजपा) – 578
|15
|शारदा देवी (निर्दलीय) – 952
|शिल्पा चारण (भाजपा) – 811
|वार्ड
|कौन जीता (पार्टी) – मत
|कौन हारा (पार्टी) – मत
|1
|लिछमण राम (कांग्रेस) – 1585
|छोटू राम (भाजपा) – 804
|2
|गिरधारी सिंह (भाजपा) – 1441
|जगदीश (कांग्रेस) – 1096
|3
|भंवरी (कांग्रेस) – 2540
|शांति (भाजपा) – 1817
|4
|मुनी राम (कांग्रेस) – 1477
|पूनमचंद (निर्दलीय) – 819
|5
|हरीराम (कांग्रेस) – 1442
|राजुराम (आरएलपी) – 1068
|6
|धापू (कांग्रेस) – 1206
|जेठी (आरएलपी) – 834
|7
|द्रोपती (माकपा) – 1522
|सीमा देवी (कांग्रेस) – 913
|8
|राजेश कुमार (माकपा) – 2034
|ओम प्रकाश (कांग्रेस) – 1751
|9
|बसंती (कांग्रेस) – 1449
|पूना देवी (माकपा) – 875
|10
|मघी देवी (आरएलपी) – 2427
|सरोज (कांग्रेस) – 1748
|11
|भंवरी (आरएलपी) – 1238
|माली देवी (कांग्रेस) – 923
|12
|संतोष देवी (कांग्रेस) – 1469
|रुखमा (भाजपा) – 636
|13
|सुमन (कांग्रेस) – 1283
|कौशल्या कुमारी (भाजपा) – 841
|14
|रतन सिंह राठौड़ (भाजपा) – 1821
|ओमप्रकाश (कांग्रेस) – 1713
|15
|तोलाराम (कांग्रेस) – 861
|बजरंगलाल (आरएलपी) – 851
|16
|नथ मल (भाजपा) – 1188
|खींयाराम (कांग्रेस) – 943
|17
|केशुराम (आरएलपी) – 1433
|पवन कुमार स्वामी (भाजपा) – 1310
|वार्ड
|कौन जीता (पार्टी) – मत
|कौन हारा (पार्टी) – मत
|1
|मांगीलाल (आरएलपी) – 2102
|मेवाराम (भाजपा) – 703
|2
|गणेशाराम (भाजपा) – 1393
|दिनेश सोनी (निर्दलीय) – 1126
|3
|अलका मेघवाल (कांग्रेस) – 1293
|संजू (भाजपा) – 937
|4
|निरमां (भाजपा) – 2466
|रामप्यारी (आरएलपी) – 1588
|5
|सुरेन्द्र मूण्ड (निर्दलीय) – 2729
|देवीलाल (कांग्रेस) – 1347
|6
|मोहनी (कांग्रेस) – 2111
|माया जाट (आरएलपी) – 1885
|7
|धर्माराम (कांग्रेस) – 1073
|लिछमा (आरएलपी) – 1015
|8
|निरमा (कांग्रेस) – 2123
|मधु देवी (भाजपा) – 1971
|9
|प्रदीप (भाजपा) – 743
|रामस्वरूप मेघवाल (कांग्रेस) – 546
|10
|मुख राम (आरएलपी) – 2312
|दामोदर प्रसाद (कांग्रेस) – 1071
|11
|देवीलाल जाखड़ (कांग्रेस) – 1811
|राम निवास (भाजपा) – 1727
|12
|गोमती (भाजपा) – 2061
|गीता देवी (कांग्रेस) – 1837
|13
|सुमित्रा (भाजपा) – 1202
|कौशल्या देवी (निर्दलीय) – 1094
|14
|मोहनलाल (कांग्रेस) – 2016
|सोहन लाल (भाजपा) – 786
|15
|कलावती (कांग्रेस) – 2202
|सुरजा देवी (भाजपा) – 1762
|वार्ड
|कौन जीता (पार्टी) – मत
|कौन हारा (पार्टी) – मत
|1
|भागीरथ (भाजपा) – 1868
|पांची लाल (कांग्रेस) – 1837
|2
|सुमन (भाजपा) – 1581
|जसोदा (कांग्रेस) – 1176
|3
|मामराज (कांग्रेस) – 1641
|भगवती प्रसाद (भाजपा) – 1092
|4
|निराणा राम (आरएलपी) – 1128
|पोकर राम (भाजपा) – 878
|5
|गीता (कांग्रेस) – 1898
|बिंदु (भाजपा) – 974
|6
|कंचन (कांग्रेस) – 1771
|दुर्गा देवी (भाजपा) – 1696
|7
|पूजा (आरएलपी) – 1756
|भंवरी (कांग्रेस) – 1546
|8
|सुमित्रा (कांग्रेस) – 1708
|किशनाराम (भाजपा) – 1342
|9
|शान्ती (भाजपा) – 1598
|फुसी देवी (कांग्रेस) – 1062
|10
|रुखमणी (भाजपा) – 2537
|कानाराम (कांग्रेस) – 2177
|11
|सरिता (आरएलपी) – 1231
|राधा (भाजपा) – 1213
|12
|राधा देवी (कांग्रेस) – 1428
|असमान कंवर (निर्दलीय) – 795
|13
|माया देवी (भाजपा) – 1424
|सरिता (निर्दलीय) – 1210
|14
|केसर (भाजपा) – 2388
|निलेश्वरी सिद्ध (निर्दलीय) – 943
|15
|सुमेर सिंह (कांग्रेस) – 1853
|राजेंद्र सिंह (भाजपा) – 1597
|16
|गीता (कांग्रेस) – 1403
|सोना (भाजपा) – 1276
|17
|गंगा देवी (आरएलपी) – 673
|गीता (कांग्रेस) – 595
|18
|तिलोक चन्द (कांग्रेस) – 871
|छगनी (निर्दलीय) – 699
|19
|कुशलाराम (माकपा) – 1361
|भानीराम (कांग्रेस) – 1346
बीकानेर जिला परिषद के 41 वार्डों में कुल 138 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। नीचे वार्डवार उम्मीदवारों की सूची दी गई है।
|वार्ड
|आरक्षण
|भाजपा
|कांग्रेस
|अन्य उम्मीदवार
|1
|अनारक्षित
|सुनीता देवी
|युसूफ खान
|यासीन खां (निर्दलीय), ओमप्रकाश (RLP)
|2
|SC महिला
|बलविन्द्र कौर
|किरणा कुमारी
|—
|3
|अनारक्षित
|सवाई सिंह
|पदम सिंह
|ओमप्रकाश (BSP), नीम्ब सिंह (RLP)
|4
|महिला
|कविता
|इन्द्रा
|मोनिका (RLP), रोशनी (BSP)
|5
|अनारक्षित
|फतेह राज सिंह भाटी
|सुधीर प्रताप सिंह
|पुरखाराम (BSP), अशोक कुमार (RLP)
|6
|अनारक्षित
|शारदा
|पुन्नु खान
|—
|7
|SC
|गजानंद
|मदन लाल
|केवल राम (RLP)
|8
|SC महिला
|पुष्पा कंवर
|माया गर्ग
|—
|9
|SC महिला
|मूली
|मैना देवी
|हस्तू (RLP)
|10
|महिला
|शीलवन्ती
|सन्तोष
|पुष्पा (RLP), राधा (माकपा)
|11
|महिला
|धापू कंवर
|लाधु कंवर
|आशा (RLP), ममता मेघवाल (निर्दलीय)
|12
|OBC
|रामलाल
|चेतनराम
|सुभाष (निर्दलीय), उस्मान खां (RLP)
|13
|महिला
|कमला
|निकिता डूडी (जीत दर्ज)
|संजू (RLP)
|14
|अनारक्षित
|देवीसिंह
|सायर सिंह
|भीया राम (RLP)
|15
|अनारक्षित
|मांगीलाल
|सहीराम
|रामनिवास (RLP)
|16
|अनारक्षित
|मांगू सिंह
|गंगाराम
|हुकमाराम (RLP), मंगनाराम (निर्दलीय)
|17
|SC
|पेमाराम
|मोडाराम
|रामचंद मेघवाल (RLP)
|18
|महिला
|इन्दु देवी
|माया
|द्रोपदी (RLP)
|19
|महिला
|मलू कंवर
|दुर्गा
|सुवटी (माकपा), कौशल्या गोदारा (RLP)
|20
|OBC महिला
|रुखमा देवी
|ईन्द्रा
|शिमला (RLP)
|21
|अनारक्षित
|आखाराम
|द्रोपती
|खेता राम (BSP), सुरेन्द्र सिंह (माकपा), धापू (RLP)
|22
|SC
|अनिल कुमार
|रणवीर चंदेल
|—
|23
|SC
|सहीराम
|सुखदेव
|गणेशाराम (BSP), केशाराम (RLP)
|24
|OBC
|ओमप्रकाश गोदारा
|शिवलाल
|बबिता (RLP)
|25
|OBC
|कविता
|रामनिवास
|राजेश जाट (RLP)
|26
|SC महिला
|निर्मला देवी
|सरिता चौहान
|माया (RLP)
|27
|महिला
|किरण कंवर
|बिमला कंवर
|—
|28
|महिला
|सुमन देवी
|सलामती
|सरस्वती देवी (RLP)
|29
|SC महिला
|ममता
|सोना देवी
|पूजा (RLP)
|30
|OBC
|हेतराम
|भीवराज
|विजयपाल बेनीवाल (RLP)
|31
|महिला
|बसकरी
|सीता
|—
|32
|अनारक्षित
|राजूदास
|प्रेमप्रकाश
|सुनीता कंवर (RLP)
|33
|OBC
|लूणाराम
|रामलाल
|भीमसेन (RLP)
|34
|OBC महिला
|संतोष
|सरोज
|सोना (माकपा), गुड्डी देवी (RLP)
|35
|OBC महिला
|इंद्रा
|सुमन टांडी
|बिमला (RLP), भगवती (माकपा)
|36
|महिला
|सरिता
|चन्दा देवी
|मंजु देवी (RLP)
|37
|अनारक्षित
|सुरेश कंवर
|संजना भादू
|लक्ष्मण राम जाखड़ (RLP), ओमपाल सिंह (निर्दलीय), मामराज (माकपा), ओमप्रकाश (BSP)
|38
|SC
|ओमप्रकाश मेघवाल
|मुन्नीराम
|मघाराम मेघवाल (माकपा), गुमानाराम (RLP)
|39
|OBC महिला
|लिछमा देवी
|दुर्गा
|अनीता (RLP), इमरती (माकपा)
|40
|अनारक्षित
|कंचन
|चन्द्र कला
|जसु नाथ (निर्दलीय), भंवर लाल (RLP)
|41
|महिला
|सुनीता
|मीरा देवी
|चान्दा (RLP), परमेश्वरी (माकपा)
|बीकानेर जिला परिषद वार्ड
|41
|बीकानेर: पंचायत समितियां
|15
|बीकानेर पंचायत समिति वार्ड
|263
|पंचायत समिति
|वार्ड
|बज्जू खालसा
|15
|बीठनोक
|15
|बीकानेर
|21
|छत्तरगढ़
|15
|हदां
|15
|जसरासर
|15
|खाजूवाला
|15
|कोलायत
|15
|लूणकरणसर
|27
|नोखा
|23
|पांचू
|21
|पूगल
|15
|रीड़ी
|17
|रूणिया
|15
|श्रीडूंगरगढ़
|19
|कुल
|263
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