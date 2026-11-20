वार्ड आरक्षण भाजपा कांग्रेस अन्य उम्मीदवार

1 अनारक्षित सुनीता देवी युसूफ खान यासीन खां (निर्दलीय), ओमप्रकाश (RLP)

2 SC महिला बलविन्द्र कौर किरणा कुमारी —

3 अनारक्षित सवाई सिंह पदम सिंह ओमप्रकाश (BSP), नीम्ब सिंह (RLP)

4 महिला कविता इन्द्रा मोनिका (RLP), रोशनी (BSP)

5 अनारक्षित फतेह राज सिंह भाटी सुधीर प्रताप सिंह पुरखाराम (BSP), अशोक कुमार (RLP)

6 अनारक्षित शारदा पुन्नु खान —

7 SC गजानंद मदन लाल केवल राम (RLP)

8 SC महिला पुष्पा कंवर माया गर्ग —

9 SC महिला मूली मैना देवी हस्तू (RLP)

10 महिला शीलवन्ती सन्तोष पुष्पा (RLP), राधा (माकपा)

11 महिला धापू कंवर लाधु कंवर आशा (RLP), ममता मेघवाल (निर्दलीय)

12 OBC रामलाल चेतनराम सुभाष (निर्दलीय), उस्मान खां (RLP)

13 महिला कमला निकिता डूडी (जीत दर्ज) संजू (RLP)

14 अनारक्षित देवीसिंह सायर सिंह भीया राम (RLP)

15 अनारक्षित मांगीलाल सहीराम रामनिवास (RLP)

16 अनारक्षित मांगू सिंह गंगाराम हुकमाराम (RLP), मंगनाराम (निर्दलीय)

17 SC पेमाराम मोडाराम रामचंद मेघवाल (RLP)

18 महिला इन्दु देवी माया द्रोपदी (RLP)

19 महिला मलू कंवर दुर्गा सुवटी (माकपा), कौशल्या गोदारा (RLP)

20 OBC महिला रुखमा देवी ईन्द्रा शिमला (RLP)

21 अनारक्षित आखाराम द्रोपती खेता राम (BSP), सुरेन्द्र सिंह (माकपा), धापू (RLP)

22 SC अनिल कुमार रणवीर चंदेल —

23 SC सहीराम सुखदेव गणेशाराम (BSP), केशाराम (RLP)

24 OBC ओमप्रकाश गोदारा शिवलाल बबिता (RLP)

25 OBC कविता रामनिवास राजेश जाट (RLP)

26 SC महिला निर्मला देवी सरिता चौहान माया (RLP)

27 महिला किरण कंवर बिमला कंवर —

28 महिला सुमन देवी सलामती सरस्वती देवी (RLP)

29 SC महिला ममता सोना देवी पूजा (RLP)

30 OBC हेतराम भीवराज विजयपाल बेनीवाल (RLP)

31 महिला बसकरी सीता —

32 अनारक्षित राजूदास प्रेमप्रकाश सुनीता कंवर (RLP)

33 OBC लूणाराम रामलाल भीमसेन (RLP)

34 OBC महिला संतोष सरोज सोना (माकपा), गुड्डी देवी (RLP)

35 OBC महिला इंद्रा सुमन टांडी बिमला (RLP), भगवती (माकपा)

36 महिला सरिता चन्दा देवी मंजु देवी (RLP)

37 अनारक्षित सुरेश कंवर संजना भादू लक्ष्मण राम जाखड़ (RLP), ओमपाल सिंह (निर्दलीय), मामराज (माकपा), ओमप्रकाश (BSP)

38 SC ओमप्रकाश मेघवाल मुन्नीराम मघाराम मेघवाल (माकपा), गुमानाराम (RLP)

39 OBC महिला लिछमा देवी दुर्गा अनीता (RLP), इमरती (माकपा)

40 अनारक्षित कंचन चन्द्र कला जसु नाथ (निर्दलीय), भंवर लाल (RLP)