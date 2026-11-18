बीकानेर। ड्रोन से बॉर्डर पर हथियार, मादक पदार्थ और विस्फोटक की खेप भेजने वाले पाकिस्तान के 28 हैडलर को पुलिस ने विभिन्न मामलों में नामजद कर लिया है। इनका रिकॉर्ड जुटाने के साथ अब इनका डेटा केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों से साझा किया जाएगा। साथ ही देश की सुरक्षा में सेंध के इस मामले में सहयोग करने वालों की जमीनों का भी चिह्नीकरण का काम शुरू किया गया है। तस्करी के ड्रोन उतारने में इस्तेमाल की जाने वाली जमीनों को जल्द ही 'रकबाराज' यानी सरकारी घोषित करने की तैयारी कर ली गई है। पाक हैंडलर्स ने बॉर्डर के आसपास अपना नेटवर्क बना लिया है। स्थानीय लोगों के सहयोग से तस्कर खेतों में ड्रोन की डोपिंग करवाते हैं।