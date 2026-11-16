राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 1 लाख 23 हजार नए पद बढ़ाने की तैयारी

नए मानकों के अनुसार पदों का निर्धारण होने के बाद जिन स्कूलों में स्वीकृत पदों की तुलना में अधिक कार्मिक कार्यरत पाए जाएंगे, उन्हें सरप्लस माना जाएगा। ऐसे कार्मिकों को दूसरे स्कूलों में रिक्त पदों पर समायोजित किया जाएगा। इसके लिए संबंधित संवर्ग में वरिष्ठता और स्कूल में कार्यरत रहने की अवधि के आधार पर कनिष्ठतम कार्मिकों को चिह्नित किया जाएगा। महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के साथ स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों और पीएमश्री विद्यालयों के लिए भी अलग मानक निर्धारित किए गए हैं। इनमें बाल वाटिका से लेकर उच्च कक्षाओं तक नामांकन और शैक्षणिक जरूरतों के अनुरूप पदों का निर्धारण होगा।