Rajasthan News: एक के बाद एक डूबते चले गए, एक ही परिवार के 3 बच्चों समेत 4 की दर्दनाक मौत, सभी की उम्र 14 से 21 वर्ष के बीच

छत्तरगढ़। राजस्थान के बीकानेर जिले के छत्तरगढ़ क्षेत्र से एक हृदयविदारक हादसे की खबर सामने आई है। क्षेत्र के 9 एडब्ल्यूएम गांव में बुधवार को पानी की डिग्गी में डूबने से चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में एक ही परिवार के तीन मासूम बच्चे और उनका एक रिश्तेदार- युवक शामिल है। एक साथ चार मौतों की खबर फैलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।