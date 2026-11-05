Rajasthan : दीपावली की खरीदारी में छोटे नोटों की भारी किल्लत, ग्राहक और व्यापारी परेशान

यूपीआई और अन्य डिजिटल माध्यमों का चलन बढ़ा है, लेकिन कस्बे के बाजार में नकदी की जरूरत अब भी बनी हुई है। बुजुर्गों और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले कई ग्राहक नकद भुगतान को प्राथमिकता देते हैं। वहीं, सभी ठेलों और छोटी दुकानों पर डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जहां यह सुविधा है, वहां नेटवर्क या सर्वर की समस्या के कारण भुगतान अटकने की स्थिति भी बन जाती है। व्यापारियों का कहना है कि दीपावली पर बाजार में लेन-देन सामान्य दिनों से अधिक रहता है। ऐसे में बैंकों को 10, 20 और 50 रुपए के नोटों के साथ सिक्कों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि दुकानदारों और ग्राहकों को राहत मिल सके।