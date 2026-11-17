Hanumangarh : हनुमानगढ़. श्रीगंगानगर जिले के रामसिंहपुर क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर हुए बम विस्फोट के मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले में अब हनुमानगढ़ से एक और महिला को हिरासत में लिया गया है। मंगलवार रात को इस मामले के जांच अधिकारी आइपीएस नितिन चौधरी की अगुवाई में पुलिस दल ने श्रीगंगानगर की महिला को हनुमानगढ़ में पकड़ा है। हालांकि पुलिस ने इस महिला का नाम उजागर नहीं किया। पुलिस को उसके विस्फोट की साजिश में शामिल होने का संदेह है। फिलहाल हनुमानगढ़ जंक्शन थाने में उससे पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी जुटाने में लगी है।