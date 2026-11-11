Rajasthan: 13 नवंबर को मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगी पोलिंग पार्टियां, 14 और 16 नवंबर को चौथे चरण का होगा मतदान

हनुमानगढ़। राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के चौथे और अंतिम चरण को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश के 25 जिलों के 116 पंचायत समिति क्षेत्रों में होने वाले चुनाव के लिए मतदान दलों की रवानगी 13 नवंबर को होगी। इसके बाद 14 नवंबर को जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान कराया जाएगा। वहीं, सरपंच और पंच पदों के लिए 15 नवंबर को नामांकन प्रक्रिया पूरी होगी और 16 नवंबर को मतदान होगा। चौथे चरण के साथ प्रदेश में पंचायत चुनाव की मतदान प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।