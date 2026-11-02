पंचायत चुनाव के लिए रवाना हुई पोलिंग पार्टियां, हनुमानगढ़ में 753 बूथों पर कल डाले जाएंगे वोट

चुनाव के दृष्टिगत डबलीराठान गांव में पुलिस एवं प्रशासन की ओर से संयुक्त फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान आमजन को भयमुक्त होकर मतदान करने का संदेश दिया गया। फ्लैग मार्च में एसपी बी. आदित्य, सीओ सिटी मीनाक्षी एवं एसडीएम हनुमानगढ़ श्याम सुंदर आदि शामिल रहे। फ्लैग मार्च गांव के मुख्य बाजार, कस्बे के प्रमुख मार्गों एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों से होकर निकाला गया। इस दौरान पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने आमजन को चुनाव के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने, निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने तथा किसी भी प्रकार के प्रलोभन, दबाव अथवा भय में आए बिना मतदान करने का संदेश दिया। सदर थाना प्रभारी राजीव रॉयल, चौकी इंचार्ज डबली रमेश चंद्र आदि मौजूद रहे।