हनुमानगढ़ में बस-पिकअप की जोरदार भिड़ंत, ड्राइवर की मौके पर मौत; मृतक की पहचान के लिए पुलिस को मिला टूटा मोबाइल

हादसे की सूचना मिलते ही सिटी थाने से सब-इंस्पेक्टर गजेंद्र शर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पहले सामान्य तरीके से शव को निकालने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने की वजह से शव अंदर फंसा हुआ था। इसके बाद मौके पर ट्रैक्टर मंगवाया गया। ट्रैक्टर के जरिए पिकअप के मुड़े हुए हिस्से को खींचकर अलग किया गया, तब जाकर शव को बाहर निकाला जा सका। इसके बाद पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।