राजस्थान में भीषण सड़क हादसा: ट्रेलर की टक्कर से बस में मची चीख-पुकार, 3 श्रद्धालुओं की मौत; 7 घायलों की हालत गंभीर

जयपुर। राजस्थान में जयपुर-अजमेर नेशनल हाईवे 48 पर देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। बगरू पुलिया से उतरते समय बस स्टैंड के पास एक ट्रेलर ने श्रद्धालुओं से भरी बस को टक्कर मार दी। भीषण सड़क हादसे में तीन श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हो गए। घायलों में सात की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही बगरू थाना पुलिस मौके पर पहुंची।