Rajasthan Panchayat : राजस्थान में कई जिलों की ग्राम पंचायतों ने पेश की मिसाल, रजामंदी से चुने यहां ‘निर्विरोध’ सरपंच

Rajasthan Panchayat : जयपुर. राज्य में पंचायतीराज चुनाव का दौर जारी है और गांवों की राजनीति पूरे उफान पर है। सरपंच पद की कुर्सी हथियाने के लिए जहां ज्यादातर ग्राम पंचायतों में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और एक-एक सीट पर 10 से 12 प्रत्याशी तक ताल ठोक रहे हैं, वहीं राज्य के कुछ ग्राम पंचायतों ने इस सियासी गहमागहमी के बीच एकता और आपसी सहमति की एक ऐसी नजीर पेश की है, जिसने दिग्गजों को भी चौंका दिया है। चुनावी प्रतिद्वंद्विता, गुटबाजी और कड़वाहट को दरकिनार करते हुए कई ग्राम पंचायतों ने पूरे गांव की रजामंदी से ‘निर्विरोध’ सरपंच चुनकर लोकतंत्र को एक नया रूप दिया है।