Indian Railways: जयपुर के खातीपुरा से रेल कनेक्टिविटी ने पकड़ी रफ्तार, डेढ़ साल में ट्रेनें दोगुनी; इन शहरों का सफर आसान

जयपुर। जयपुर शहर के मुख्य रेलवे स्टेशन (जयपुर जंक्शन) पर लगातार बढ़ रहे यात्रीभार का दबाव कम करने के लिए विकसित किया गया खातीपुरा रेलवे स्टेशन अब एक सशक्त विकल्प के रूप में उभर रहा है। यहां से ट्रेनों का संचालन बढ़ने के साथ ही दूसरे राज्यों के लिए सीधी और सुगम रेल कनेक्टिविटी का दायरा भी लगातार मजबूत हो रहा है। खातीपुरा स्टेशन पर पिछले डेढ़ साल के भीतर ट्रेनों की संख्या लगभग दोगुनी होकर 28 तक पहुंच चुकी है। इसी साल जून में यहां से दरभंगा के लिए अमृत भारत ट्रेन शुरू की गई थी।