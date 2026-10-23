जयपुर-अजमेर हाईवे स्थित सोलर कंपनी में लगी भीषण आग, 18 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी

जानकारी के अनुसार, प्लांट में शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे अचानक आग लगी। शुरुआती जानकारी में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट होने का अंदेशा जताया जा रहा है। हालांकि, आग के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। आग लगते ही प्लांट में काम कर रहे कर्मचारियों को स्थिति की गंभीरता का अहसास हुआ। शोर मचाकर अन्य श्रमिकों को सतर्क किया गया और सभी को परिसर से बाहर निकाला गया। इसके बाद आग तेजी से फैलती चली गई और प्लांट का बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में आ गया।