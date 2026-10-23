Rajasthan Politics: ‘जब मुख्यमंत्री के बेडरूम में दिया धरना’, भैरों सिंह शेखावत की जयंती पर दोहिते अभिमन्यु सिंह राजवी ने शेयर किया दिलचस्प किस्सा

राजस्थान की राजनीति के पुरोधा और जन-जन के चहेते 'बाबोसा' के रूप में ख्याति प्राप्त करने वाले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत की 23 अक्टूबर 2026 को 103वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर उन्हें पूरे प्रदेश में आदर के साथ याद किया जा रहा है। उनकी जयंती के पावन मौके पर उनके दोहिते अभिमन्यु सिंह राजवी ने सोशल मीडिया पर एक बहुत ही भावुक और दिलचस्प संस्मरण साझा किया है। उन्होंने अपने 'नानोसा' के साथ बिताए बचपन के दिनों की एक मजेदार घटना का जिक्र किया है। इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने और उनके भाई-बहनों ने मुख्यमंत्री आवास के भीतर यानी सीधे नानोसा के बेडरूम में ही 'धरना' प्रदर्शन शुरू कर दिया था और उनकी मांग सिर्फ एक फ्रूटी हुआ करती थी।