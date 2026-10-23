राजस्थान को एक और ट्रेन की सौगात, दिवाली पर यूपी-बिहार जाने वाले यात्रियों को मिलेगा बड़ा फायदा

जयपुर जंक्शन पर बढ़ते यात्रीभार को कम करने के लिए खातीपुरा स्टेशन को वैकल्पिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी कड़ी में यहां से ट्रेनों का संचालन लगातार बढ़ रहा है। महज चार महीने में स्टेशन को दूसरी नई ट्रेन मिलने जा रही है। इससे पहले जून में खातीपुरा से दरभंगा के लिए अमृत भारत ट्रेन शुरू की गई थी। त्योहारों के दौरान विशेष ट्रेनों का संचालन भी इस स्टेशन से किया जा रहा है। नई ट्रेन के नियमित संचालन से यात्रियों को दूसरे प्रमुख स्टेशनों पर निर्भरता कम करने का विकल्प मिलेगा। साथ ही जयपुर जंक्शन पर भीड़ का दबाव घटाने में मदद मिलने की उम्मीद है।