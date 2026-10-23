Bharatpur Crime : पूर्व भाजपा जिला उपाध्यक्ष के बेटे पर फायरिंग, आरोपी मौके से फरार

पुलिस की प्राथमिक जांच में मामला पंचायत आम चुनाव-2026 की आपसी रंजिश का माना जा रहा है। पीड़ित यशपाल सिंह गुर्जर की पत्नी पाली डांग ग्राम पंचायत से सरपंच पद की प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। इस पाली डांग ग्राम पंचायत क्षेत्र में यशपाल का पैतृक गांव सूपा और आरोपी गौरव का गांव हरनगर दोनों आते हैं। चुनाव प्रचार और सियासी वर्चस्व को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनाव चल रहा था। घटना की गंभीरता को देखते हुए रुदावल थाना पुलिस ने मौके से खाली कारतूस और अन्य फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र किए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी गौरव के खिलाफ जानलेवा हमले और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसकी धरपकड़ के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।