23 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भरतपुर

Bharatpur Crime : पूर्व भाजपा जिला उपाध्यक्ष के बेटे पर फायरिंग, आरोपी मौके से फरार

Bharatpur Crime : भरतपुर के रुदावल थाना क्षेत्र के खेरिया मोड चौराहा पर शुक्रवार सुबह बाइक सवार बदमाश ने पूर्व भाजपा जिला उपाध्यक्ष निरंजन सूपा के बेटे पर जान से मारने की नीयत से दो राउण्ड फायरिंग की।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भरतपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Updated: 23 Oct 2026, 6:34 PM IST

bharatpur former bjp district vice president niranjan soupa son on firing

Bharatpur Crime : फाइल फोटो पत्रिका

Bharatpur Crime : भरतपुर के रुदावल थाना क्षेत्र के खेरिया मोड चौराहा पर शुक्रवार सुबह चुनावी रंजिश को लेकर फायरिंग का मामला सामने आया है। बाइक सवार बदमाश ने पूर्व भाजपा जिला उपाध्यक्ष निरंजन सूपा के बेटे पर जान से मारने की नीयत से दो राउण्ड फायरिंग की। पीड़ित ने नीचे झुककर अपनी जान बचाई। गोली ऑफिस के शीशे को तोड़ते हुए अंदर लगे मीटर में जा लगी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना पर एडीशनल एसपी रामगोपाल बसवाल, सीओ रोहित श्रीवास्तव व रुदावल एसएचओ नरेश शर्मा ने घटनास्थल का जायजा लेकर जांच की। वही एफएसएल व एमआईयू की टीम ने भी मौके से आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए हैं।

यशपाल पर निशाना साधा, बच गए

रुदावल एसएचओ नरेश शर्मा ने बताया कि गांव सूपा निवासी यशपाल सिंह गुर्जर पुत्र निरंजन सिंह ने रिपोर्ट में बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे वह खेरिया मोड़ स्थित अपने ऑफिस के सामने बैठा था। इसी दौरान गांव हरनगर निवासी गौरव उर्फ तोती उर्फ गिल्लू गुर्जर बाइक से वहां पहुंचा। उसने रुकते ही कट्टा निकालकर यशपाल पर निशाना साधते हुए गोली चला दी। यशपाल नीचे झुक गया, जिससे गोली उसे नहीं लगी और ऑफिस का शीशा तोड़ते हुए अंदर मीटर में जा लगी। जबकि दूसरी गोली टीनशेड से टकरा गई।

आरोपी बाइक से फरार हो गया

रिपोर्ट में बताया गया कि घटना के समय भान सिंह निवासी बेदपुरा और लब्बी उर्फ लवकुश निवासी सूपा मौके पर मौजूद थे। दोनों ने घटना को देखा है। वारदात के बाद आरोपी बाइक से फरार हो गया। पुलिस की चार टीमें बदमाश की तलाश में जुटी हुई है।

सरपंच पद के चुनाव से जुड़ी है रंजिश!

पुलिस की प्राथमिक जांच में मामला पंचायत आम चुनाव-2026 की आपसी रंजिश का माना जा रहा है। पीड़ित यशपाल सिंह गुर्जर की पत्नी पाली डांग ग्राम पंचायत से सरपंच पद की प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। इस पाली डांग ग्राम पंचायत क्षेत्र में यशपाल का पैतृक गांव सूपा और आरोपी गौरव का गांव हरनगर दोनों आते हैं। चुनाव प्रचार और सियासी वर्चस्व को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनाव चल रहा था। घटना की गंभीरता को देखते हुए रुदावल थाना पुलिस ने मौके से खाली कारतूस और अन्य फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र किए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी गौरव के खिलाफ जानलेवा हमले और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसकी धरपकड़ के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।

Atar Singh Bhadana News : ‘खौफनाक था मंजर’, पत्नी कमलेश ने लिखित में दर्ज कराए बयान, कहा- बचाने गई तो मुझे भी मारा

ये भी पढ़ें
bharatpur atar singh bhadana news wife kamlesh filed a written statement

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Oct 2026, 6:34 PM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Bharatpur Crime : पूर्व भाजपा जिला उपाध्यक्ष के बेटे पर फायरिंग, आरोपी मौके से फरार

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Atar Singh Bhadana News : ‘खौफनाक था मंजर’, पत्नी कमलेश ने लिखित में दर्ज कराए बयान, कहा- बचाने गई तो मुझे भी मारा

bharatpur atar singh bhadana news wife kamlesh filed a written statement
भरतपुर

4 घंटे तक पुलिस को कोसती रही मां! प्रेमी की पत्नी की 7 दिन पहले हुई थी मौत; डीग जुड़वा भाइयों की हत्याकांड में खुलासा

deeg twin brothers murder case
भरतपुर

नाना-नानी को बताने वाले थे मां के प्रेम संबंध का राज, बड़े बेटे और प्रेमी के साथ मिलकर कर दी जुड़वा बेटों की हत्या

Bharatpur Twin Brothers Murder
भरतपुर

Rjasthan: जुड़वा भाइयों की हत्या में मां ही निकली कातिल, प्रेम-प्रसंग के चलते वारदात को अंजाम देने की आशंका

deeg murder
भरतपुर

Bharatpur : पूर्व विधायक मर्डर केस में नया अपडेट, जांच के घेरे में वैर के तत्कालीन पुलिस अफसर

former mla murder case new update vaira police officer under investigation
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.