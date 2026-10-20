Rjasthan: जुड़वा भाइयों की हत्या में मां ही निकली कातिल, प्रेम-प्रसंग के चलते वारदात को अंजाम देने की आशंका

जनूथर थाना क्षेत्र के बड़ेसरा गांव में दो जुड़वा भाइयों के शव मिलने की सूचना से मंगलवार सुबह हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीग पुलिस अधीक्षक कांबले शरण गोपीनाथ सहित पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया। एफएसएल टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए। जांच के दौरान पुलिस ने परिवार और आसपास के लोगों से पूछताछ की। पुलिस कई घंटे तक संदिग्धों से पूछताछ करती रही। इसके बाद महज छह घंटे के भीतर मामले में मृतक बच्चों की मां प्रीति को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है, ताकि हत्या के पीछे की वजह और घटनाक्रम की पूरी कड़ियां जोड़ी जा सकें।