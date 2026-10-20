Bharatpur : पूर्व विधायक मर्डर केस में नया अपडेट, जांच के घेरे में वैर के तत्कालीन पुलिस अफसर

Bharatpur Crime : भरतपुर। पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड का 27 सेकंड का एक और वीडियो वायरल हुआ है। 11 अक्टूबर की शाम गांव भौंड़ा में खदान के रेस्ट हाउस के बाहर बने इस वीडियो में पूर्व विधायक भड़ाना जमीन पर पड़े नजर आ रहे हैं। कुछ लोग उन पर लाठी-डंडों से हमला करते दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि हमलावरों ने भड़ाना को जमीन पर पटकने के बाद लातों और पत्थरों से भी पीटा। वीडियो में कुछ लोग उनके चेहरे और सिर पर वार करते नजर आ रहे हैं। खदान और रास्ते से जुड़े विवाद के बीच उन पर हमला होने की बात सामने आई थी। गंभीर रूप से घायल पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।