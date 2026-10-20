Bharatpur : पूर्व विधायक मर्डर केस में नया अपडेट, जांच के घेरे में वैर के तत्कालीन पुलिस अफसर

Bharatpur : पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना। फाइल फोटो पत्रिका
Bharatpur Crime : भरतपुर। पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड का 27 सेकंड का एक और वीडियो वायरल हुआ है। 11 अक्टूबर की शाम गांव भौंड़ा में खदान के रेस्ट हाउस के बाहर बने इस वीडियो में पूर्व विधायक भड़ाना जमीन पर पड़े नजर आ रहे हैं। कुछ लोग उन पर लाठी-डंडों से हमला करते दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि हमलावरों ने भड़ाना को जमीन पर पटकने के बाद लातों और पत्थरों से भी पीटा। वीडियो में कुछ लोग उनके चेहरे और सिर पर वार करते नजर आ रहे हैं। खदान और रास्ते से जुड़े विवाद के बीच उन पर हमला होने की बात सामने आई थी। गंभीर रूप से घायल पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।
खदान की लीज के प्रबंधन में वैर के तत्कालीन एसएचओ जनक सिंह के भतीजे की भूमिका और बाद में विवाद की बात सामने आई है। हालांकि, जनक सिंह ने बताया कि उनका भतीजा वहां मजदूरी करता था। उनके अनुसार, पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना ने अन्य बेरोजगारों को भी काम पर लगाने के लिए कहा था। उन्होंने विवाद से इनकार किया।
जनक सिंह फरवरी 2023 से अक्टूबर 2024 तक वैर एसएचओ रहे थे। बाद में 18 जुलाई 2025 को उन्हें महिला थाने में लगाया गया था। पड़ताल में यह भी सामने आया है कि खदान की लीज कथित तौर पर कुछ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए अवैध कमाई का जरिया बनी रही। इस संबंध में जांच होने पर स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
पूर्व विधायक हत्याकांड में पुलिस अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस अधीक्षक राजेश मीना के अनुसार, दुल्या पुत्र रामसिंह और शिवसिंह पुत्र आनंद, दोनों निवासी भौंड़ा, को बयाना के डांग के जंगलों से पकड़ा गया। दोनों अपने रिश्तेदारों के यहां छिपे हुए थे। पुलिस कई दिन से उनकी तलाश कर रही थी। इससे एक दिन पहले भी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।
वैर के भौंडा गांव में पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड के मामले में वैर थाने के थानाधिकारी और टीआइ कांस्टेबल को सस्पेंड किया जा चुका है, जबकि दो आरपीएस अधिकारियों को एपीओ किया गया था। इन पर इस सनसनीखेज हत्याकांड में लापरवाही बरतने का आरोप है।
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