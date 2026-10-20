Ritu Barala Update : ‘सरकार से डर रहे हैं कुछ अफसर’, जूली का जनता से आग्रह- जयपुर पहुंचें और रितु बराला को न्याय दिलाएं

Tikaram Jully : राजस्थान की रितु बराला से दिल्ली पुलिसकर्मियों द्वारा कथित दुर्व्यवहार और मारपीट का मामला राजस्थान में राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने राज्य की कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए आक्रोश जताया है। मंगलवार को अलवर में जारी बयान में टीकाराम जूली ने कहा कि रितु बराला के मामले में प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए और कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने इसे राजस्थान की पुत्री को न्याय दिलाने से जुड़ा मुद्दा बताते हुए सरकार और पुलिस प्रशासन से जवाबदेही तय करने की मांग की है।