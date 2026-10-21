Jaipur Panchayat Chunav 2026: पांच दिन, चार रात और दो बार मतदान- 8 पंचायत समितियों में चुनाव कल से, जानें पूरा शेड्यूल

जयपुर. गांवों की सरकार चुनने के लिए मतदाता दो चरणों में मतदान करेंगे, लेकिन चुनावकर्मियों को पांच दिन और चार रात गांवों में बितानी होंगी। पंचायतीराज चुनाव के पहले चरण में 22 अक्टूबर को ईवीएम से जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव होंगे। इसके बाद सरपंच और वार्ड पंच के लिए बैलेट पेपर से मतदान कराया जाएगा। 25 अक्टूबर को उपसरपंच का चुनाव होगा। इस तरह मतदान दलों को लगातार पांच दिन चुनावी प्रक्रिया पूरी कराने की जिम्मेदारी निभानी होगी। जयपुर जिले की आठ पंचायत समितियों के 146 वार्डों और जिला परिषद के 22 वार्डों में 22 अक्टूबर को मतदान होगा। बुधवार सुबह भवानी निकेतन से 797 मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। मतदान दलों को ईवीएम, मतदान सामग्री और अन्य जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी भी निर्धारित क्षेत्रों के लिए रवाना होंगे। आठ पंचायत समितियों की 212 ग्राम पंचायतों के 2234 वार्ड शामिल है। इनमें कुल 7 लाख 43 हजार 640 मतदाता पंजीकृत है। इनमें 3 लाख 84 हजार 195 पुरुष और 3 लाख 59 हजार 445 महिला मतदाता है। दोनों दिन मतदान का समय सुबह 7 से शाम 6 बजे तक रहेगा। पहले चरण में चौमूं समिति में सर्वाधिक 1 लाख 38 हजार 595 और झोटवाड़ा में सबसे कम 58 हजार 648 मतदाता है।