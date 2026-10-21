बच्चों को दें डिजिटल सुरक्षा की सीख, सिखाएं अनजान लिंक पर क्लिक न करें, निजी जानकारी को सुरक्षित रखें

देशभर में इन दिनों साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में बच्चों की चिंता सबसे अधिक है, क्योंकि साइबर अपराधी सबसे पहले बच्चों को ही शिकार बनाते हैं। हाल ही भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के आधिकारिक हैंडल साइबर दोस्त ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश जारी किया है। पोस्ट में कहा गया है कि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा की शुरुआत घर से होती है। माता-पिता और अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों को सिखाएं कि अनजान लिंक पर क्लिक न करें, अपनी निजी जानकारी को सुरक्षित रखें और ऑनलाइन कुछ भी असहज या संदिग्ध लगे तो तुरंत किसी भरोसेमंद वयस्क से बात करें।