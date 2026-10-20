साइबर फ्रॉड का शिकार होते ही डायल करें 1930, ‘गोल्डन आवर’ में बचा सकते हैं अपनी मेहनत की कमाई

राजस्थान पुलिस लगातार साइबर अपराधों के खिलाफ अभियान चला रही है और नागरिकों को डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रही है। इस तरह की जानकारी समय-समय पर साझा करके पुलिस यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि लोग अपनी मेहनत की कमाई को ठगों के हाथों से बचा सकें। याद रखें, साइबर फ्रॉड होते ही गोल्डन आवर का सही इस्तेमाल आपकी आर्थिक सुरक्षा का सबसे मजबूत हथियार साबित हो सकता है। तुरंत कार्रवाई से न सिर्फ अपना पैसा बचाया जा सकता है, बल्कि अन्य संभावित पीड़ितों को भी बचाया जा सकता है। किसी भी आपात स्थिति में 100 या 112 नंबर पर भी मदद ली जा सकती है। सुरक्षित डिजिटल भविष्य के लिए सतर्कता ही सबसे बड़ी कुंजी है।