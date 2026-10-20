जयपुर दशहरा मेला: घर से निकलने से पहले जान लें ट्रैफिक रूट, डायवर्जन और पार्किंग की पूरी जानकारी

आदर्श नगर के दशहरा मैदान में श्रीराम मंदिर प्रन्यास और सनातन धर्म सभा की ओर से शाम 7:30 बजे 105 फीट ऊंचे रावण और 90 फीट ऊंचे कुंभकर्ण के पुतलों का दहन होगा। आतिशबाजी के बीच श्रीराम के अग्निबाण से रावण का दहन शुरू होगा। महामंत्री अनिल खुर्दिया व अध्यक्ष हंसराज खुराना ने बताया कि मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे तथा अध्यक्षता सांसद मंजू शर्मा करेंगी। अति विशिष्ट अतिथि महापौर सुनील कोठारी होंगे। संयोजक बजरंग बख्शी ने बताया कि आसमान में निराली फोल्स जैसी दृश्य सजावट होगी। रंगीन शरों के साथ ही आकाश में स्टार वार सा नजारा दिखाई देगा। रामलीला मैदान में आतिशबाजी की व्यवस्था भी रहेगी।