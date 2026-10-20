जयपुर में RTO की बड़ी लापरवाही: RC सस्पेंड होने के बाद भी सड़कों पर दौड़ रहीं 450 बसें, उड़नदस्ते क्या कर रहे हैं?

Jaipur RTO Negligence Buses Run Despite RC Suspension: जयपुर: मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों की अवहेलना पर परिवहन विभाग पंजीयन प्रमाण-पत्र (आरसी) निलंबित तो कर रहा है, लेकिन इसके बाद वाहनों का संचालन रोकने की कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं है। प्रभावी मॉनिटरिंग सिस्टम के अभाव में बिना वैध पंजीयन के वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं और विभाग की कार्रवाई महज कागजों तक सिमटकर रह गई है।