टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में बड़ा अपडेट, लॉरेंस गैंग के शूटर्स ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई पुलिस को सौंपे गए

Tiger Shroff Firing Case Latest Update: टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। मामले में गिरफ्तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग के तीन आरोपी रेहान उर्फ सुवका, ऋतिक कुर्मी उर्फ रोशन और एक नाबालिग को 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया है। आरोपियों को अवकाशकालीन न्यायाधीश के आवास पर पेश किया गया, जहां मुंबई पुलिस ने उनकी ट्रांजिट रिमांड मांगी।