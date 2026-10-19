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टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में बड़ा अपडेट, लॉरेंस गैंग के शूटर्स ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई पुलिस को सौंपे गए

Tiger Shroff Firing Case: अभिनेता टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के तीन आरोपियों को जज के घर पेश किया गया। ट्रांजिट रिमांड की मांग के बाद आरोपियों को पुलिस टीम मुंबई लेकर रवाना हो गई।
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कोटा

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Arvind Rao

Oct 19, 2026

tiger shroff firing case

आरोपियों को जज के समक्ष पेश करने के लिए ले जाती पुलिस (फोटो: एएनआई)

Tiger Shroff Firing Case Latest Update: टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। मामले में गिरफ्तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग के तीन आरोपी रेहान उर्फ सुवका, ऋतिक कुर्मी उर्फ रोशन और एक नाबालिग को 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया है। आरोपियों को अवकाशकालीन न्यायाधीश के आवास पर पेश किया गया, जहां मुंबई पुलिस ने उनकी ट्रांजिट रिमांड मांगी।

इसके बाद तीनों आरोपियों को मुंबई पुलिस की तीन सदस्यीय टीम को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस टीम तीनों आरोपियों का कोटा में ही मेडिकल टेस्ट करवाई उसके बाद सड़क मार्ग से लेकर मुंबई के लिए रवाना हो गई। मुंबई पहुंचने के बाद पुलिस मामले में आरोपियों से पूछताछ कर आगे की जांच करेगी।

सीएम भजनलाल शर्मा ने कोटा एसपी तेजस्विनी गौतम की हौसला अफजाई की

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कोटा एसपी तेजस्विनी गौतम से फोन पर बात कर शूटर्स की गिरफ्तारी पर उनकी हौसला अफजाई की। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारी की सराहना करते हुए उनका उत्साह बढ़ाया। अपराधियों के खिलाफ राजस्थान सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराते हुए सीएम भजनलाल शर्मा का सख्त संदेश 'राजस्थान में अपराधी आ नहीं सकता, आएगा तो जा नहीं सकता' एक बार फिर चर्चा में है।

Tiger Shroff Attack Case: कोटा में पकड़े गए हमलावरों का क्या था प्लान? पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

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Updated on:

19 Oct 2026 08:10 pm

Published on:

19 Oct 2026 07:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में बड़ा अपडेट, लॉरेंस गैंग के शूटर्स ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई पुलिस को सौंपे गए

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