Tiger Shroff Attack Case: कोटा में पकड़े गए हमलावरों का क्या था प्लान? पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

कोटा एसपी ने बताया कि बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर रविवार शाम को हमला हुआ था। आरोपियों के राजस्थान की ओर भागने के बारे में सुबह करीब 9:45 बजे मुबंई पुलिस की ओर से सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस की 6 टीमें कोटा रेलवे स्टेशन पर पहुंची। आरोपी को पकड़ने के लिए हमने एग्जिट पॉइंट्स, प्लेटफॉर्म और कई अन्य जगहों को कवर किया। साथ ही पुणे-जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन को चारों ओर से घेर लिया। करीब 15 मिनट तक ट्रेन में चली सघन जांच के बाद तीनों हमलावरों को पकड़ लिया। आरोपियों को पकड़ने के लिए 36 जवान तैनात रहे। अब आरोपियों को मुंबई पुलिस को सौंपा जाएगा। पुलिस डिटेन करके हमलावरों को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय लाई, जहां पर पूछताछ के मुंबई पुलिस उन्हें लेकर मुंबई रवाना होगी।