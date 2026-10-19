19 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कोटा

Tiger Shroff Attack Case: कोटा में पकड़े गए हमलावरों का क्या था प्लान? पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

Tiger Shroff Firing Case: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग मामले में पुलिस ने सोमवार को कोटा रेलवे स्टेशन से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक नाबालिग भी शामिल है।
2 min read
Google source verification

कोटा

image

Anil Prajapat

Oct 19, 2026

Tiger Shroff Firing Case

कोटा पुलिस की गिरफ्त में तीनों आरोपी। फोटो: पत्रिका

कोटा। बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग मामले में पुलिस ने सोमवार को कोटा रेलवे स्टेशन से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक नाबालिग भी शामिल है। मुंबई पुलिस से मिले इनपुट के बाद कोटा पुलिस ने सुबह रेलवे स्टेशन पर जयपुर-पुणे ट्रेन को घेरकर तीनों हमलावरों को दबोच लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी पहले ट्रेन से जयपुर पहुंचने और फिर बस से दिल्ली होते हुए नेपाल भागने की फिराक में थे।

कोटा एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हरियाणा के सोनीपत निवासी रेहान उर्फ सुक्का, बिहार के बेगूसराय निवासी ऋतिक कुर्मी उर्फ रोशन और सोनीपत निवासी एक नाबालिग के रूप में हुई है। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि मुंबई में वारदात के बाद तीनों हमलावर राजस्थान के लिए रवाना हो गए थे। इनका प्लान था कि ट्रेन से पहले जयपुर पहुंचे और फिर बस से दिल्ली जाकर वहां से नेपाल निकल जाएं।

15 मिनट में की पूरी ट्रेन की जांच

कोटा एसपी ने बताया कि बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर रविवार शाम को हमला हुआ था। आरोपियों के राजस्थान की ओर भागने के बारे में सुबह करीब 9:45 बजे मुबंई पुलिस की ओर से सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस की 6 टीमें कोटा रेलवे स्टेशन पर पहुंची। आरोपी को पकड़ने के लिए हमने एग्जिट पॉइंट्स, प्लेटफॉर्म और कई अन्य जगहों को कवर किया। साथ ही पुणे-जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन को चारों ओर से घेर लिया। करीब 15 मिनट तक ट्रेन में चली सघन जांच के बाद तीनों हमलावरों को पकड़ लिया। आरोपियों को पकड़ने के लिए 36 जवान तैनात रहे। अब आरोपियों को मुंबई पुलिस को सौंपा जाएगा। पुलिस डिटेन करके हमलावरों को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय लाई, जहां पर पूछताछ के मुंबई पुलिस उन्हें लेकर मुंबई रवाना होगी।

अनिल पंडित के संपर्क में रह चुका है रेहान

बिहार के बेगूसराय निवासी ऋतिक कुर्मी उर्फ रोशन की उम्र करीब 22 साल है। वह मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में रहता था और रैपिडो बाइक चलाता था। रेहान सोनीपत में मजदूर के तौर पर काम करता है। पुलिस का दावा है कि एक आरोपी लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ है। रेहान पहले भी अनिल पंडित के संपर्क में रह चुका है। पुलिस के अनुसार रेहान ने ही सोनीपत के नाबालिग को इस योजना में शामिल किया था। मामले में आरोपियों की भूमिका और नेटवर्क की जांच की जा रही है।

जनरल कोच में अलग-अलग बैठे थे तीनों आरोपी

ट्रेन के कोटा पहुंचते ही पुलिसकर्मियों ने तलाशी अभियान शुरू किया। तीनों आरोपी ट्रेन के जनरल कोच में अलग-अलग जगह बैठे हुए थे। पुलिस ने करीब 15 मिनट में पूरी ट्रेन की तलाशी लेकर तीनों को पकड़ लिया। इस दौरान कोटा पुलिस के साथ ही जिला विशेष टीम, रेलवे कॉलोनी थाना, भीमगंजमंडी थाना, साइबर सेल, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और रेलवे सुरक्षा बल की टीमें भी मौजूद रही।

बाइक सवार हमलावरों ने की थी फायरिंग

गौरतलब है कि मुंबई के जुहू में रविवार शाम बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर तीन बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की थी। अभिनेता टाइगर के ड्राइवर फिरदौस और उनकी एक झलक पाने के लिए पास खड़े योगेश चव्हाण (28) को गोली लगी थी। दोनों घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस के अनुसार टाइगर को गोली नहीं लगी थी, लेकिन बारूद और कांच के टुकड़ों से उनके बाएं हाथ में चोट आई।

Tiger Shroff Firing Case : टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में कोटा पुलिस का बड़ा खुलासा, नेपाल भागने की फिराक में थे शूटर

ये भी पढ़ें
Tiger Shroff Firing kota police

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

टाइगर श्रॉफ

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 Oct 2026 02:51 pm

Published on:

19 Oct 2026 02:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Tiger Shroff Attack Case: कोटा में पकड़े गए हमलावरों का क्या था प्लान? पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में बड़ा खुलासा, वारदात से पहले खरीदी बाइक, पुलिस से बचने के लिए बदली ट्रेन

kota police
कोटा

Tiger Shroff Firing Case : टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में कोटा पुलिस का बड़ा खुलासा, नेपाल भागने की फिराक में थे शूटर

Tiger Shroff Firing kota police
कोटा

Tiger Shroff Attack: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हमला मामले में बड़ा अपडेट, राजस्थान के कोटा से 3 हमलावर पकड़े

actor Tiger Shroff Firing update
कोटा

Rajasthan Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर हुए 18 हादसों में 29 लोगों की गई जान, आखिर कब थमेगा ‘मौत’ का सिलसिला?

Delhi Mumbai Expressway Accident
कोटा

Kota : ‘ड्राइवर अंकल को नींद आ रही थी’, अपनों को घायल देख सहम गया वेदांत, हादसे की भयावहता बताते हुए फफक पड़े घायल

human angle story kota accident horror describing injured burst tears
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.