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टाइगर श्रॉफ (जन्म: 2 मार्च 1990) एक अभिनेता हैं, जिन्होंने सुभाष घई की हिरोपंती (2014) फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया। वें प्रख्यात अभिनेता जैकी श्रॉफ के पुत्र हैं।
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