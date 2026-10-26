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टाइगर श्रॉफ

टाइगर श्रॉफ (जन्म: 2 मार्च 1990) एक अभिनेता हैं, जिन्होंने सुभाष घई की हिरोपंती (2014) फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया। वें प्रख्यात अभिनेता जैकी श्रॉफ के पुत्र हैं।

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मुंबई

Aamir Khan Target

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कोटा

Tiger Shroff Firing Case

कोटा

Tiger Shroff Attack Case: कोटा में पकड़े गए हमलावरों का क्या था प्लान? पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

कोटा

Tiger Shroff Firing Case

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