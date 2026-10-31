मुंबई में दाऊद की जगह लेना चाहता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग? टाइगर श्रॉफ के घर फायरिंग की जांच में चौंकाने वाला खुलासा

Mumbai Police Investigation: मुंबई में कभी दाऊद इब्राहिम की डी-कंपनी का ऐसा खौफ था कि बड़े-बड़े बिल्डर और बॉलीवुड की नामी हस्तियां भी उसके नाम से डरती थीं। अब इसी मुंबई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग अपना दबदबा कायम करना चाहता है। मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया है कि गैंग की नजर शहर के बड़े बिल्डरों और फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों पर है। इसके जरिए वह वसूली का धंधा बढ़ाने के साथ मुंबई में अपना डर कायम करना चाहता है। पुलिस को शक है कि गैंग की योजना दाऊद की डी-कंपनी जैसी पहचान और ताकत हासिल करने की है।