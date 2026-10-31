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मुंबई में दाऊद की जगह लेना चाहता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग? टाइगर श्रॉफ के घर फायरिंग की जांच में चौंकाने वाला खुलासा

Lawrence Bishnoi Gang Latest News: टाइगर श्रॉफ के घर फायरिंग की जांच में मुंबई पुलिस को बड़ा सुराग मिला है। पुलिस के मुताबिक, लॉरेंस बिश्नोई गैंग मुंबई में दाऊद इब्राहिम की डी-कंपनी जैसा दबदबा बनाना चाहता है। मामले में 12 लोग गिरफ्तार हुए हैं और कई ऑडियो क्लिप भी मिली हैं।
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मुंबई

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Imran Sheikh

Updated: 31 Oct 2026, 9:10 AM IST

Lawrence Bishnoi Gang

टाइगर श्रॉफ के घर फायरिंग के बाद मुंबई में दबदबा बनाने की कोशिश में लॉरेंस बिश्नोई गैंग। (फोटो सोर्स-@OrissaPOSTLive)

Mumbai Police Investigation: मुंबई में कभी दाऊद इब्राहिम की डी-कंपनी का ऐसा खौफ था कि बड़े-बड़े बिल्डर और बॉलीवुड की नामी हस्तियां भी उसके नाम से डरती थीं। अब इसी मुंबई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग अपना दबदबा कायम करना चाहता है। मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया है कि गैंग की नजर शहर के बड़े बिल्डरों और फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों पर है। इसके जरिए वह वसूली का धंधा बढ़ाने के साथ मुंबई में अपना डर कायम करना चाहता है। पुलिस को शक है कि गैंग की योजना दाऊद की डी-कंपनी जैसी पहचान और ताकत हासिल करने की है।

यह खुलासा अभिनेता टाइगर श्रॉफ के घर पर हुई फायरिंग की जांच के दौरान हुआ है। मुंबई पुलिस इस घटना को केवल फायरिंग की वारदात के तौर पर नहीं देख रही, बल्कि इसके पीछे गैंग के बड़े इरादों की भी पड़ताल कर रही है। जांच में पुलिस को ऐसे सुराग मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि बिश्नोई गैंग मुंबई में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है।

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दाऊद की डी-कंपनी जैसा खौफ पैदा करना चाहता है गैंग

मुंबई में एक समय दाऊद इब्राहिम की डी-कंपनी का कारोबार और उसका डर काफी फैला हुआ था। बिल्डरों से वसूली हो या बॉलीवुड की हस्तियों को धमकी देना, अंडरवर्ल्ड का नाम आते ही लोग सहम जाते थे। अब पुलिस को शक है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी इसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है। उसकी नजर खास तौर पर उन लोगों पर है, जिनके पास पैसा और कारोबार दोनों हैं।

पुलिस की जांच के मुताबिक, बिल्डरों और फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों को निशाना बनाकर उनसे पैसे वसूलने की कोशिश की जा सकती है। इस तरह गैंग कमाई करने के साथ शहर में अपनी दहशत भी बढ़ाना चाहता है। टाइगर श्रॉफ के घर पर फायरिंग को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है।

12 लोग गिरफ्तार, बातचीत के ऑडियो मिले

इस मामले में मुंबई पुलिस अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच के दौरान कुछ ऑडियो क्लिप भी पुलिस के हाथ लगी हैं। इन बातचीत में अंडरवर्ल्ड का जिक्र होने की बात सामने आई है। पुलिस ने इन ऑडियो क्लिप को जांच के लिए भेजा है।

इन रिकॉर्डिंग के जरिए यह समझने की कोशिश की जा रही है कि गैंग के लोग किस तरह आपस में बात करते हैं और उनके बीच क्या योजना बनाई जा रही थी। पुलिस इन क्लिप को फायरिंग की घटना और गैंग के दूसरे लोगों से जोड़कर भी देख रही है।

बॉलीवुड और बिल्डरों पर क्यों है नजर?

मुंबई में बॉलीवुड और बिल्डर दोनों ही बड़े कारोबार से जुड़े हैं। फिल्मी सितारों की पहचान और बिल्डरों के पास मौजूद पैसा ऐसे अपराधियों के लिए वसूली का जरिया बन सकता है। पुलिस को आशंका है कि गैंग इन लोगों के बीच डर पैदा करके अपना नेटवर्क फैलाना चाहता है।

टाइगर श्रॉफ के घर पर फायरिंग के बाद पुलिस अब इस पूरे मामले को बड़े स्तर पर देख रही है। जांच का मकसद सिर्फ गोली चलाने वालों तक पहुंचना नहीं, बल्कि यह पता लगाना भी है कि मुंबई में गैंग का नेटवर्क कितना फैला है और उसके निशाने पर कौन-कौन लोग हो सकते हैं। 12 गिरफ्तारियों और ऑडियो क्लिप मिलने के बाद इस मामले ने मुंबई में गैंग की गतिविधियों को लेकर नई चिंता खड़ी कर दी है।

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टाइगर श्रॉफ

Updated on:

31 Oct 2026, 9:10 AM IST

Published on:

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मुंबई में दाऊद की जगह लेना चाहता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग? टाइगर श्रॉफ के घर फायरिंग की जांच में चौंकाने वाला खुलासा

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